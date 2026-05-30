DETIENEN A HOMBRE IMPUTADO POR FEMICIDIO FRUSTRADO EN PUNTA ARENAS

Carabineros de la Primera Comisaría de Punta Arenas concurrieron este jueves 28 de mayo a un domicilio ubicado en el pasaje Tomás Rogers, tras recibir una alerta de la Central de Comunicaciones por una denuncia de femicidio frustrado.

Al llegar al lugar, los funcionarios se entrevistaron con la víctima, quien relató que, tras una discusión con su conviviente, este se alteró y comenzó a agredirla físicamente. Según la denuncia, el hombre la habría arrojado sobre una cama y posteriormente le habría apretado el cuello con ambas manos, intentando asfixiarla. La mujer logró liberarse, tras lo cual el agresor huyó del lugar.

Tras la denuncia, Carabineros activó los protocolos de atención y contención para la víctima e inició diligencias para ubicar al presunto autor de los hechos. La búsqueda se extendió durante la jornada y contó con la participación de personal especializado del OS9.

Cerca de las 20:00 horas, efectivos de dicha sección lograron ubicar y detener a un hombre adulto identificado con las iniciales J.J.A.V., quien fue puesto a disposición de la justicia. El imputado pasó a control de detención este viernes 29 de mayo por el delito de femicidio frustrado.

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