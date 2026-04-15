SERNAMEG APELARÁ A SENTENCIA DICTADA EN CASO DE FEMICIDIO FRUSTRADO

​El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en Magallanes informó que apelará la sentencia dictada este martes por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas en el caso de femicidio frustrado cuya víctima fue una mujer transgénero, ocurrido en agosto de 2024.



El tribunal condenó al imputado a 4 años de internación parcial y libertad asistida. En tanto, SernamEG como querellante solicitaba la pena de 5 años de internación total argumentando que hubo un carácter discriminatorio en el ataque, además de ensañamiento hacia la víctima, junto con reiterados incumplimientos del imputado de las medidas cautelares decretadas en su contra.



En ese sentido, la directora regional del Servicio, Pamela Leiva Burgos precisó que "la pena impuesta no refleja la gravedad de los hechos, el ensañamiento con que fue agredida, ni la conducta del imputado durante todo el proceso, quien de manera reiterada no acató las medidas cautelares. Por eso, en representación de su familia apelaremos esta decisión”.

Orientación y apoyo



El SernamEG mantiene en la región tres Centros de la Mujer -en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir- donde se brinda primera acogida, asesoría jurídica y apoyo psicosocial especializado en violencias de género. Además, cuenta con una Residencia Transitoria para mujeres en riesgo alto o vital, y un Centro de Atención Especializada en Violencias de Género para atención integral y reparación a víctimas de violencia grave o extrema.



Frente a situaciones de violencia, se puede denunciar ante Carabineros en el 133 o la Policía de Investigaciones al 134. Para orientación e información, se puede contactar al teléfono gratuito y confidencial 1455 SernamEG Te Orienta, el cual funciona todos los días del año de 08:00 a 00:00 horas.



