Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

30 de mayo de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | EN MEDIO DEL RUIDO, UNA LEY QUE NO PUEDE ESPERAR

​Por: Carola Gana, directora ejecutiva de Fundación Súmate de Hogar de Cristo

Carola Gana_Súmate

Chile vive semanas de alta tensión política. El gobierno ha presentado una agenda de reformas de gran alcance, tributaria y otras que, como en otros momentos, ha abierto un debate complejo y polarizado, no pocas veces vociferante. El Congreso Nacional dio muestras la primera semana de mayo de que sí puede lograr consenso cuando un proyecto de ley lo amerita.

Concretamente y desde la voz que representa miles de jóvenes en Chile que han visto interrumpida su escolaridad, clamamos por la aprobación, de una vez por todas, del proyecto de ley que establece la modalidad educativa de reingreso. La iniciativa se encuentra en su último trámite legislativo y busca dar marco legal y financiamiento estable a los establecimientos que ya trabajan con jóvenes que abandonaron el sistema escolar.

En Chile, hay más de 200.000 jóvenes fuera del sistema educativo. No son una estadística: son personas que necesitan una nueva oportunidad y que hoy dependen de proyectos frágiles, sin garantías de continuidad. Fundación Súmate trabaja con ellos a diario. Sabemos que es posible reabrir caminos educativos. Lo que falta es que el parlamento tramite con celeridad respaldarlo con esta ley.

Por eso hacemos un llamado directo a los parlamentarios de todos los sectores: en tiempos donde los acuerdos grandes parecen lejanos, existen causas concretas que pueden y deben avanzar. Esta es una de ellas. No requiere de cálculos ideológicos.

La educación no puede seguir siendo un privilegio para quienes logran mantenerse dentro del sistema. Debe ser un derecho garantizado también para quienes necesitan comenzar de nuevo. El nuevo Congreso tiene ante sí una responsabilidad clara: transformar este proyecto en ley. Y tiene la oportunidad de demostrar que, incluso en medio del ruido, es capaz de legislar para los que más lo necesitan.


30 de mayo de 2026. 

José Manuel Simons

COLUMNA DE OPINIÓN | LA CIUDAD CONSTRUIDA POR MIGRANTES QUE OLVIDÓ NOMBRARLOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

CUATRO EMPRESAS DE MAGALLANES FUERON DISTINGUIDAS POR SU GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Leer Más

​Concremag, Nexxo, Ferrostaal Chile y Constructora Salfa fueron reconocidas en el Cuadro de Honor de Seguridad y Salud Laboral 2026 de la Cámara Chilena de la Construcción.

​Concremag, Nexxo, Ferrostaal Chile y Constructora Salfa fueron reconocidas en el Cuadro de Honor de Seguridad y Salud Laboral 2026 de la Cámara Chilena de la Construcción.

Concremag Cuadro de Honor 2026 (2)
nuestrospodcast
REUNION ABIERTA P

COMUNIDAD DE PUERTO WILLIAMS CONOCIÓ ALTERNATIVAS PARA DAR CONTINUIDAD AL SERVICIO MARÍTIMO SUBSIDIADO CON PUNTA ARENAS

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Carola Gana_Súmate

COLUMNA DE OPINIÓN | EN MEDIO DEL RUIDO, UNA LEY QUE NO PUEDE ESPERAR

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
ministropodujemagallanes

PODUJE POR POLÉMICO SUBSIDIO A EXPAREJA DE DIPUTADO REPUBLICANO: "NO LO VAMOS A TAPAR"

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Operativo desplegado es coordinado por el sistema de Búsqueda y Salvamento Marítimo MRCC Punta ARenas

ARMADA DE CHILE DESPLEGÓ UN OPERATIVO DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO MARÍTIMO TRAS CAÍDA AL MAR DE TRIPULANTE EN SECTOR ISLA EVANS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250