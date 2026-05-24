COLUMNA DE OPINIÓN | LA CIUDAD CONSTRUIDA POR MIGRANTES QUE OLVIDÓ NOMBRARLOS

Trescientas cuarenta y siete páginas tiene la Cuenta Pública 2025 de la Municipalidad de Punta Arenas. La leí completa. Convenios, presupuestos, ferias, programas sociales, el Cementerio Sara Braun, las quince mil luminarias, la Tarjeta de Vecino. Todo está ahí. Todo, menos una palabra: migración.

No aparece. Ni en el PLADECO, ni en las comisiones del Concejo, ni en los programas sociales. La palabra "extranjeros" aparece exactamente una vez, en una estadística del Registro Social de Hogares: 5.894 personas extranjeras inscritas. Esa cifra es el dato más importante del documento. Y nadie lo ha leído como corresponde.

"El verdadero problema no es que lleguen. Es que cuando llegan, no encuentran la puerta de entrada formal."

Empecemos por desarmar el discurso. Cada vez que alguien dice "los migrantes vienen a quitarnos beneficios", está repitiendo una idea que no resiste el primer chequeo. Para acceder a un beneficio social municipal necesitas estar inscrito en el RSH. Para inscribirte en el RSH necesitas RUT, domicilio comprobable y haber realizado un trámite específico. Sin esa puerta, no hay paso. El RUT que da la AFP no permite inscripción porque no tiene emisión de carnet y por ende, tampoco número de serie. Aunque coloquen el RUT, sin visa vigente, no hay ni siquiera inscripción.

5.894 extranjeros registrados en el RSH municipal es la nada estadística. No es que los migrantes accedan masivamente a beneficios. Es exactamente al revés: la gran mayoría no accede a ellos.

Y eso no es bueno para nadie. Cada vecino que no se registra es un vecino que no recibe el apoyo que necesita, que no cuenta en los datos demográficos que el municipio usa para pedir recursos al gobierno central, y que cuando se enferma colapsa los servicios de urgencia… que son universales por ley, sin importar nacionalidad. El costo del migrante excluido se paga en filas más largas en el SAR y en el Hospital Clínico saturado.

Lo que INCAMI ve desde adentro

Mientras la Municipalidad no nombra a sus migrantes, hay una institución que los atiende en silencio desde hace cinco años. INCAMI (el Instituto Católico Chileno de Migración) opera en Punta Arenas desde Monseñor José Fagnano 630.

Dato verificado · INCAMI Punta Arenas~2.000 personas atendidas al año · ~10.000 acumulado en cinco años de presencia regional.

Diez mil personas. En una ciudad donde el documento más importante del municipio no menciona la migración ni una vez y cuando lo hace, significa la mitad de la realidad.

INCAMI no pide reconocimiento. Hace su trabajo. Pero la pregunta que surge es inevitable: ¿cómo es posible que una institución de la sociedad civil haya acompañado a 10.000 personas en este territorio, y que esa realidad no haya generado ni una sola comisión permanente en el Concejo Municipal? En todo caso, hay más migrantes que todos los votos que registran algunos consejales. El dato migrante es duro, pero más cruel es que estén invisibilizados.

El espejo que Punta Arenas no quiere ver

Dato · Censo 2024Puerto Natales: 2.338 extranjeros · aproximadamente la mitad que Punta Arenas.

Pero Puerto Natales tiene algo que Punta Arenas no tiene: una Oficina de Migración e Interculturalidad, programas específicos para niños migrantes, operativos en terreno, y una colaboración activa con el SERMIG para obtener el Sello Migrante… una certificación nacional de buenas prácticas en integración. Puerto Natales es la primera comuna de la región de Magallanes en adherir, y la más austral de Chile en hacerlo hasta la fecha.

La DIDECO de Natales tiene programas expresos en esta línea. No como gesto político. Como decisión administrativa.

"Natales ve a los migrantes como vecinos. Punta Arenas los ve, cuando los ve, como infractores que hay que perseguir."

Eso es una elección. Y las elecciones tienen consecuencias.

Punta Arenas existe porque otros llegaron antes

Esta ciudad no se construyó sola. La construyeron croatas que llegaron a fines del siglo XIX huyendo de la pobreza dálmata. Ingleses que vinieron por la lana. Españoles, italianos, alemanes, judíos sefaradíes y asquenazíes que abrieron comercios en lo que hoy es el centro. El Cementerio Municipal lleva el nombre de Sara Braun, hija de migrantes. Mauricio Braun fundó la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego junto a José Menéndez, asturiano. La Cervecería Austral, la familia Fischer, alemanes.

Y la página 263 de la Cuenta Pública 2025 lista los apellidos del Concejo: Stipicic Mackenney, Eterovic, Cárcamo, Becerra, Bradasic. Croatas, españoles, italianos. El propio cuerpo político que gobierna la ciudad hoy es descendiente de migrantes.

Hay una lógica antigua en esto. Las ciudades que prosperan son las que reciben a quienes vienen con las manos llenas de voluntad… y tienen la sabiduría de reconocerlos. Punta Arenas ya sabe hacer eso.

La propuesta concreta

El Concejo Municipal de Punta Arenas tiene diez comisiones permanentes. No hay Comisión de Migración. No hay Comisión de Integración. En una ciudad fundada por migrantes, en un momento en que INCAMI atiende 2.000 personas al año y Puerto Natales ya trabaja activamente por el Sello Migrante, Punta Arenas no tiene un espacio formal para discutir cómo integrar a sus nuevos vecinos.

Eso no es maldad. Es un vacío. Y los vacíos políticos siempre se llenan con algo: con el discurso fácil del "nos vienen a quitar", con la fiscalización reactiva, con el silencio que después cobra factura a la convivencia.

El PLADECO 2026-2030 se está construyendo ahora. Hay una ventana. Mi propuesta concreta, dirigida a las concejalas y concejales que lean esto: incluyan un capítulo explícito sobre integración migrante. No para darles más a los migrantes. Para contarlos a todos, para que la ciudad pida más recursos al gobierno central, para que haya un punto de entrada claro donde un recién llegado sepa qué hacer y a dónde ir.

Eso no requiere militancia política. Requiere decisión administrativa. Puerto Natales ya lo demostró.

Trescientas cuarenta y siete páginas. Cinco mil ochocientos noventa y cuatro extranjeros registrados. Diez mil atendidos por INCAMI en cinco años. Dos mil trescientos treinta y ocho vecinos extranjeros en Natales que ya tienen oficina propia, programas para sus hijos y un municipio que trabaja por certificarse como ciudad de bienvenida.

En los rituales de las logias del siglo XIX, varias fundadas por los mismos inmigrantes croatas, ingleses y judíos que construyeron esta ciudad, había una pregunta que se hacía al nuevo miembro antes de que cruzara el umbral:

"¿De dónde vienes y a dónde vas?"

Era la pregunta que definía si alguien pertenecía. No la sangre. No el apellido. La disposición a responder con honestidad. Punta Arenas se fundó cruzando ese umbral. La pregunta para el próximo PLADECO es si está dispuesta a hacerla de nuevo.

Magallanes ya hizo esto antes. Sabe cómo se hace.

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