COLUMNA DE OPINIÓN | CRECER SOBRE LA VERDAD, NO SOBRE ILUSIONES

​La política convive con una tentación permanente: prometer más de lo que la realidad permite. Esa práctica puede

generar titulares, aplausos momentáneos y réditos comunicacionales, pero cuando se trata de administrar un país,

las ilusiones tarde o temprano pasan la cuenta.

Las críticas que ha recibido el ministro de Hacienda, Nicolás Quiroz, por ajustar las expectativas de crecimiento

económico reflejan precisamente ese dilema. Algunos lo acusan de incumplir metas o de rebajar las aspiraciones del

país. Sin embargo, la pregunta de fondo es otra: ¿qué es más responsable, sostener proyecciones optimistas que no

se condicen con la realidad o sincerar el diagnóstico para construir una estrategia creíble?

Toda administración seria debe partir por conocer el verdadero estado de las cuentas. Ninguna familia puede

planificar sus gastos sobre ingresos inexistentes. Ninguna empresa puede proyectar inversiones sobre balances

maquillados. Del mismo modo, ningún gobierno puede conducir responsablemente la economía apoyándose en

estimaciones que no reflejan la situación real del país.

Si la información recibida por la actual administración mostraba un escenario económico más complejo del que se

había comunicado, corregir las proyecciones no constituye una señal de debilidad. Por el contrario, es un acto de

responsabilidad. Puede ser incómodo políticamente, pero resulta indispensable para recuperar la confianza, ordenar

prioridades y tomar decisiones correctas.

Lo verdaderamente preocupante sería lo contrario: insistir en metas poco realistas para evitar costos políticos de

corto plazo. Chile ya ha pagado demasiadas veces el precio de las promesas grandilocuentes, de los diagnósticos

incompletos y de las expectativas levantadas sin sustento. Cuando la realidad finalmente se impone, quienes

terminan pagando las consecuencias son los trabajadores, los emprendedores, las familias y las regiones que

esperan oportunidades reales de desarrollo.

Por eso resulta paradójico que algunos de quienes hoy cuestionan la corrección de las cifras guarden silencio

respecto de las razones que hicieron necesaria esa rectificación. El problema no está en reconocer una situación

compleja. El verdadero problema habría estado en ocultarla, minimizarla o presentarla de una forma más favorable

de lo que efectivamente era.

La discusión, además, no puede reducirse a una cifra puntual de crecimiento. El desafío de Chile es mucho más

profundo. Llevamos más de una década creciendo por debajo de nuestro potencial. La inversión se ha frenado, los

proyectos productivos enfrentan una burocracia cada vez más extensa y el Estado acumula estructuras que muchas

veces dificultan, en lugar de facilitar, el desarrollo.

La respuesta no está en maquillar estadísticas ni en aferrarse a metas simbólicas. Está en recuperar la capacidad

de crecer. Eso exige modernizar el Estado, agilizar los permisos, incentivar la inversión, fortalecer la certeza jurídica

y volver a poner el crecimiento económico en el centro de las prioridades nacionales.

Los países que progresan no son aquellos que esconden los problemas bajo la alfombra. Son aquellos que tienen

la madurez de reconocerlos, enfrentarlos y corregir el rumbo cuando es necesario. La verdad puede ser incómoda,

pero siempre es un mejor punto de partida que una ilusión.

Porque el crecimiento sostenible no se construye sobre discursos ni sobre voluntarismo. Se construye sobre

confianza, responsabilidad y realismo. Y todo eso comienza con algo tan simple, pero tan esencial, como decirles la

verdad a los ciudadanos.

