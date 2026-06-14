14 DE JUNIO DE 1940: TROPAS ALEMANAS INGRESARON A PARÍS TRAS LA DECLARACIÓN DE CIUDAD ABIERTA

Las tropas alemanas ingresaron a París durante la noche por la puerta de La Villette, según informó El Magallanes en su edición del viernes 14 de junio de 1940. La capital francesa había sido declarada ciudad abierta para evitar combates callejeros y reducir los daños sobre su población e infraestructura.

La ocupación de París constituyó uno de los acontecimientos más significativos de la Segunda Guerra Mundial hasta ese momento. La edición también informaba sobre la ocupación alemana de Le Havre y sobre el ingreso de fuerzas españolas a la zona internacional de Tánger, en un escenario de creciente tensión.

A miles de kilómetros de Europa, los habitantes de Punta Arenas recibían las noticias a través de una cobertura que reservaba amplios espacios para el conflicto. La portada permite reconstruir el impacto informativo de una jornada que modificó profundamente el curso de la guerra.

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