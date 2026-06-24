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24 de junio de 2026

24 DE JUNIO DE 1940: GRAN BRETAÑA CUESTIONABA LA LEGITIMIDAD DEL GOBIERNO FRANCÉS DE BURDEOS

​Mes aniversario Radio Polar 86 años.

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Gran Bretaña anunció que no reconocería al Gobierno francés establecido en Burdeos por considerar que actuaba bajo la presión de las fuerzas enemigas, según informó El Magallanes en su edición del lunes 24 de junio de 1940. La postura británica reflejaba las profundas consecuencias políticas de la derrota francesa y del acuerdo de armisticio alcanzado con Alemania.

La edición también describía una intensa disputa por el control político y económico de los Balcanes. Rusia y las potencias del Eje Roma-Berlín buscaban ampliar su influencia en una región estratégica, mientras distintos gobiernos evaluaban los efectos de una guerra que transformaba rápidamente el equilibrio europeo.

En Chile, la portada recogía la solicitud de vecinos de Curacaví para mejorar la conectividad ferroviaria de su zona. Desde Magallanes, las páginas del diario permitían seguir simultáneamente los acontecimientos de la vida nacional y las consecuencias de un conflicto que adquiría una dimensión cada vez más amplia.





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23 DE JUNIO DE 1940: EL ARMISTICIO FRANCO-ALEMÁN COINCIDIÓ CON UNA MAYOR ACTIVIDAD MILITAR EN EL MEDITERRÁNEO

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