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18 de junio de 2026

18 DE JUNIO DE 1940: FRANCIA EVALUABA LAS CONDICIONES DEL ARMISTICIO PLANTEADAS POR ALEMANIA E ITALIA

​Mes aniversario Radio Polar 86 años

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Francia continuaría la guerra si las condiciones impuestas por Alemania e Italia afectaban su honor y su independencia, según informó El Magallanes el martes 18 de junio de 1940. El Gobierno francés esperaba conocer los términos definitivos antes de adoptar una resolución en medio de una situación militar cada vez más compleja.

La edición recogía además versiones difundidas por la radio alemana sobre un acuerdo entre Adolf Hitler y Benito Mussolini para establecer las condiciones del armisticio solicitado por Francia. En un escenario marcado por comunicados oficiales y versiones contrapuestas, los lectores debían seguir con cautela una información que cambiaba con rapidez.

En Chile, la agenda incluía la construcción de cinco mil viviendas, la requisición de productos acaparados en Santiago y el anuncio de un nuevo puente carretero para Aysén. Desde Magallanes, la actualidad nacional y la guerra europea convivían en las páginas de un diario que permitía observar las preocupaciones de una época.





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