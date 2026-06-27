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27 de junio de 2026

MARINA MERCANTE NACIONAL CONMEMORÓ SU 208° ANIVERSARIO CON CEREMONIA EN PUNTA ARENAS

​La actividad se realizó en el Terminal de Pasajeros de Muelle Prat y reunió a autoridades navales, regionales e integrantes del sector marítimo para reconocer la trayectoria de oficiales y tripulantes de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Marina Mercante

La Marina Mercante Nacional conmemoró este 26 de junio su aniversario número 208 con una ceremonia realizada en el Terminal de Pasajeros de Muelle Prat, en Punta Arenas. La actividad reunió a autoridades navales, representantes del Gobierno y miembros de la comunidad marítima para destacar el aporte de oficiales y tripulantes vinculados a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La ceremonia fue presidida por el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Juan Soto, y el Gobernador Marítimo de Punta Arenas, Capitán de Navío Litoral Francisco Arias. También participaron los seremis de Economía y de Transportes, además de otras autoridades e invitados especiales.

Durante la jornada se entregaron medallas por años de embarco efectivo a oficiales y tripulantes de la Marina Mercante Nacional, reconocimiento que distingue la trayectoria de quienes han desarrollado su labor en el mar y contribuido al transporte marítimo y al abastecimiento del país.

El Día de la Marina Mercante Nacional se conmemora cada 26 de junio en recuerdo de la primera patente de comercio marítimo otorgada por Chile como nación soberana en 1818 a la fragata "Gertrudis de la Fortuna". Actualmente, cerca del 90% de las importaciones y exportaciones del país se moviliza por vía marítima, consolidando a este sector como un componente fundamental para la conectividad y el desarrollo nacional.


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