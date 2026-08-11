SABORES QUE HONRAN NUESTRA HISTORIA: LA YEGUA LOCA CELEBRA LA HERENCIA CROATA

​Esos aromas y sabores que nos recuerdan la niñez, donde la mamá o la “nona” con tanto cariño esperaban a toda la familia los domingos, hoy serán protagonistas de una cena que honra el legado croata a la identidad gastronómica de Magallanes. También se irán destacando en el tiempo, los aportes a la cocina regional de chilotes, alemanes, ingleses y suizos, entre varios otros.



En esta oportunidad el miércoles 12 de agosto desde las 19:30 horas el restaurante La Yegua Loca en Punta Arenas, ofrecerá una experiencia gastronómica que trasciende lo culinario, para convertirse en un homenaje vivo a la herencia de inmigrantes croatas.





La propuesta destaca por la participación de dos figuras emblemáticas que han dedicado su vida a preservar este legado: Juanita Goic Drpic y Olma Vukasovic Kovacic. Ambas, guardianas de las tradiciones y recetas de sus padres inmigrantes, se unen al equipo de cocina del restaurante para guiar a sus clientes en un recorrido por los sabores de antaño.



El menú de la cena tendrá un entretenido maridaje de las Viñas Errazuriz, Arboleda y la participación de Oviedo. Consiste en una degustación de 5 tiempos con apetizer, entrada, fondo, postre y degustación de dulces.

