11 de agosto de 2026
SABORES QUE HONRAN NUESTRA HISTORIA: LA YEGUA LOCA CELEBRA LA HERENCIA CROATA
Una inmersión gastronómica en las raíces magallánicas de la mano de sus guardianas: Juanita Drpic y Olma Vukasovic.
Esos aromas y sabores que nos recuerdan la niñez, donde la mamá o la “nona” con tanto cariño esperaban a toda la familia los domingos, hoy serán protagonistas de una cena que honra el legado croata a la identidad gastronómica de Magallanes. También se irán destacando en el tiempo, los aportes a la cocina regional de chilotes, alemanes, ingleses y suizos, entre varios otros.
En esta oportunidad el miércoles 12 de agosto desde las 19:30 horas el restaurante La Yegua Loca en Punta Arenas, ofrecerá una experiencia gastronómica que trasciende lo culinario, para convertirse en un homenaje vivo a la herencia de inmigrantes croatas.
La propuesta destaca por la participación de dos figuras emblemáticas que han dedicado su vida a preservar este legado: Juanita Goic Drpic y Olma Vukasovic Kovacic. Ambas, guardianas de las tradiciones y recetas de sus padres inmigrantes, se unen al equipo de cocina del restaurante para guiar a sus clientes en un recorrido por los sabores de antaño.
El menú de la cena tendrá un entretenido maridaje de las Viñas Errazuriz, Arboleda y la participación de Oviedo. Consiste en una degustación de 5 tiempos con apetizer, entrada, fondo, postre y degustación de dulces.
Durante la investigación se logró establecer que, entre los meses de febrero y mayo de este año, se registró la sustracción de bovinos desde la estancia, así como la participación de tres imputados en el delito.
Durante la investigación se logró establecer que, entre los meses de febrero y mayo de este año, se registró la sustracción de bovinos desde la estancia, así como la participación de tres imputados en el delito.