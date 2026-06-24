VIDEO SOBRE EL MONUMENTO CROATA DE PUNTA ARENAS REVELA SU VÍNCULO CON LA HISTORIA DEL BRUTALISMO EUROPEO

Un video difundido por el creador de contenido Yerko Obilinovic ha llamado la atención en redes sociales al abordar la historia del Monumento al Inmigrante Croata de Punta Arenas, obra que durante décadas fue conocida como Monumento al Inmigrante Yugoslavo y que forma parte del paisaje urbano de la capital regional.

En el registro se explica que la obra fue creada por el escultor serbio Miodrag Živković, uno de los artistas relevantes de la antigua Yugoslavia, cuyo trabajo estuvo vinculado a la arquitectura, la escultura de posguerra, el brutalismo y la construcción de espacios dedicados a la memoria.

Según relata el autor del video, Živković no solo dejó su huella en Magallanes, sino que también participó en la creación de monumentos emblemáticos de los Balcanes, dedicados a quienes resistieron al fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Esta trayectoria entrega una nueva lectura a una obra que muchas personas observan cotidianamente en Punta Arenas.

La publicación destaca además que el monumento representa un fragmento del brutalismo nacido al otro lado del mundo y trasladado hasta el extremo austral de Chile, vinculando la historia migratoria de la comunidad croata con movimientos artísticos y procesos históricos europeos.

El registro ha generado interés por conocer con mayor profundidad el origen y significado de este espacio de memoria, recordando que algunos de los monumentos más familiares de Punta Arenas conservan conexiones internacionales y relatos que trascienden ampliamente el paisaje local.

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