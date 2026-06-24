SERGIO LAUSIC PRESENTA LIBRO QUE RESCATA LA HUELLA CROATA DESDE EL NORTE MINERO HASTA LA PATAGONIA

La importancia histórica de la inmigración croata en el desarrollo de Magallanes y del país fue uno de los principales temas abordados por el historiador, escritor y conductor del programa La Voz Croata, Sergio Lausic Glasinovic, durante una entrevista realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, Lausic destacó las diversas iniciativas que durante los últimos años han contribuido a mantener viva la memoria de los inmigrantes croatas en la región, entre ellas la inauguración de murales, homenajes públicos y actividades impulsadas por organizaciones de la comunidad.

“Lo fundamental es rendir un tributo, un homenaje a los antiguos, a nuestros antepasados, que vinieron prácticamente, como se dice, un salto al vacío”, señaló, destacando el esfuerzo realizado por quienes dejaron su tierra natal para construir una nueva vida en el extremo sur de América.

El historiador sostuvo que actualmente son los descendientes de aquellos inmigrantes quienes continúan fortaleciendo el vínculo con sus raíces a través de diversas instituciones, entre ellas el Club Croata, las asociaciones de socorros mutuos, el Club Deportivo Sokol y agrupaciones culturales como coros y conjuntos folclóricos.

Asimismo, enfatizó el desafío que enfrentan las nuevas generaciones para preservar ese patrimonio cultural. A su juicio, los descendientes de croatas han realizado importantes contribuciones al país en distintos ámbitos. “Las nuevas generaciones están haciendo un aporte interesante en el aspecto científico, en el aspecto cultural en general, literario y hacia la creación”, afirmó.

Durante la entrevista también abordó la presencia histórica de la comunidad croata en Chile, señalando que esta se extendió desde el norte minero hasta la Patagonia. Según explicó, la inmigración croata tuvo una destacada participación en el desarrollo de la industria salitrera y posteriormente en otras actividades económicas estratégicas.

“La presencia croata en el norte desértico fue significativa e importante en el campo industrial minero”, indicó, recordando figuras emblemáticas como Pascual Baburizza, a quien calificó como uno de los grandes empresarios y filántropos de origen croata que contribuyeron al desarrollo nacional.

Respecto de Magallanes, Lausic destacó el peso que tuvo la región en el proceso migratorio croata hacia Chile. “Más del 40% de la inmigración croata en Chile se estableció aquí en Magallanes”, aseguró, relevando la influencia que esta comunidad ha tenido en la construcción de la identidad regional.

El historiador también valoró el carácter cosmopolita que históricamente tuvo Punta Arenas, donde convivieron comunidades provenientes de distintos países europeos. En ese sentido, señaló que la ciudad posee características únicas dentro del país gracias al aporte de diversas corrientes migratorias.

En el marco de la entrevista, Sergio Lausic invitó a la comunidad a participar en el lanzamiento de su nuevo libro, Croatas en Chile: del desierto atacameño a la estepa patagónica, actividad programada para las 19:00 horas de este miércoles en el Salón Rey Tomislav del Club Croata de Punta Arenas.

La obra busca mostrar la amplitud de la presencia croata en el territorio nacional y rescatar el aporte de esta inmigración en ámbitos económicos, culturales, científicos y sociales. “Trato en este libro de dar esta situación”, explicó el autor, quien estará acompañado en la presentación por académicos y escritores vinculados al estudio de la historia y la cultura regional.



