DIPUTADO CARLOS BIANCHI SALUDA LOS 86 AÑOS DE RADIO POLAR Y DESTACA EL VÍNCULO QUE MARCÓ SUS INICIOS EN LAS COMUNICACIONES

En el marco de la programación especial por los 86 años de Radio Polar, el diputado por Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, participó este viernes en el programa Buenos Días Región, instancia en la que recordó los inicios de su trayectoria en las comunicaciones y envió un afectuoso saludo a quienes forman parte de Polar Comunicaciones.

Durante la conversación telefónica, el parlamentario señaló que su relación con la emisora trasciende su vida política y tiene un profundo significado personal, ya que fue allí donde comenzó su experiencia en el mundo radial.

"No puedo estar ausente de un evento como este. Porque efectivamente tengo un vínculo de toda la vida con Polar. Allí estuve dando mis primeros pasos desde muy joven y por lo tanto tengo un agradecimiento infinito para don René Venegas padre, que en esos entonces me permitió ser parte, siendo muy joven, de entrar al mundo de las comunicaciones", expresó.

Bianchi destacó que, pese a los distintos cargos públicos que ha desempeñado, su paso por la radio permanece como uno de los recuerdos más importantes de su vida.

"Más allá de los cargos que uno pueda ostentar o no. Los cargos son circunstanciales. Los cargos son pasajeros, pero hay situaciones personales que quedan para toda la vida", afirmó.

El diputado también valoró el rol que ha desempeñado Radio Polar durante más de ocho décadas al servicio de la comunidad magallánica, resaltando su aporte permanente a la información y al acompañamiento de la ciudadanía.

"Quiero enviarles a ustedes, a toda la audiencia, a toda la región, un abrazo, un saludo afectuoso... para expresarles mi afecto, mi cariño, mi respeto, la admiración de 86 años de vida continua entregando información, entregando entretención, entregando apoyo y todo lo que desarrolla un medio importante de comunicación como lo es Polar", sostuvo.

"A través tuyo, traspasar el saludo a cada una de las personas que integran Polar Comunicaciones con mucho afecto, con mucho cariño, ni hablar de René Venegas y familia, a quien le extiendo este saludo tremendamente afectuoso. Porque hay afectos verdaderos, sinceros, honestos y de eso se trata también la vida", manifestó.

Al cierre de la entrevista, el parlamentario agradeció la invitación del equipo del matinal y adelantó que próximamente volverá a los estudios de la emisora para abordar diversos temas, además de compartir conversaciones alejadas de la contingencia política.

"La vida se trata de eso, se trata de afecto, se trata de respetos, se trata efectivamente de apoyos unos con otros. Ya vamos a hablar de eso en algún programa... podamos hablar de la vida, podamos hablar de muchos temas que a mí me inspiran", concluyó.

La intervención del diputado formó parte de la programación conmemorativa que desarrolla Polar Comunicaciones con motivo de sus 86 años de historia, ocasión en la que autoridades, exautoridades y diversas personalidades han enviado mensajes de reconocimiento a la trayectoria de uno de los medios de comunicación más emblemáticos de la Región de Magallanes.

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