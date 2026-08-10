SEREMI DE GOBIERNO ANGEL ROA EXPLICA CÓMO IMPACTARÁ EN MAGALLANES LA AGENDA DE SEGURIDAD ANUNCIADA POR EL PRESIDENTE KAST

El seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa Alegría, abordó este lunes los principales anuncios realizados por el Ejecutivo tras la reciente cadena nacional, destacando los alcances del Plan de Reconstrucción Nacional, las medidas para fortalecer la seguridad pública y diversas iniciativas con impacto directo en la región. La autoridad participó esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, donde detalló los beneficios que tendrían las reformas impulsadas por el Gobierno.

Roa explicó que la estrategia del Ejecutivo se ha centrado desde el inicio en tres grandes prioridades: seguridad, crecimiento económico y empleo, asegurando que el primer proyecto enviado al Congreso apunta precisamente a reactivar la inversión.

"Para nosotros como gobierno hay 3 ejes que eran importantes desde el inicio, que era la seguridad, el crecimiento y el empleo, y el primer proyecto que nosotros enviamos al Congreso para poder trabajar en una de estas líneas fue el proyecto de reconstrucción nacional. No tiene que ver solamente con los incendios que ocurrieron en el norte, sino que también hay otras medidas que están enmarcadas en poder retomar la inversión dentro del país, poder hacer que el inversionista extranjero se sienta motivado a invertir en nuestro país y destrabar muchas trabas que se generaban por temas puramente administrativos."

Asimismo, sostuvo que la iniciativa fue perfeccionada mediante acuerdos políticos con distintos sectores.

"Nosotros siempre tuvimos una disposición al diálogo. Hay algunos sectores que tratan de enmarcarnos como un Gobierno de ultraderecha, que no está dispuesto a sentarse a conversar, a dialogar. Pero yo creo que en esta reforma ha quedado muy claro que nosotros sí estamos dispuestos a sentarnos con aquellos que no son parte del Gobierno, que son parte de la oposición, pero que muchas veces tienen ideas que pueden aportar a lo que los chilenos necesitan."

Beneficios para Magallanes

Respecto de las medidas con impacto regional, el seremi indicó que más de tres mil adultos mayores de Magallanes podrían verse favorecidos con la exención del pago de contribuciones de su primera vivienda.

"Aquí en la región son más de 3000 adultos mayores que podrían verse beneficiados con el no pago de contribuciones dentro de nuestra región, lo cual para nosotros era muy importante, ya que esta no es una medida de crecimiento económico, pero sí es una medida de profunda significancia social."

En materia de inversión, Roa afirmó que uno de los principales efectos del proyecto será reducir significativamente los tiempos de tramitación de iniciativas de inversión, particularmente en sectores estratégicos como el hidrógeno verde.

"Actualmente nosotros tenemos proyectos que tienen que ver con hidrógeno verde, que muchas veces las trabas administrativas van produciendo demoras en el tiempo. Cada vez que pasa por un organismo tienen actualmente dos años para ir resolviendo. Nosotros, a través de la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, bajamos ese tiempo de dos años a seis meses, lo cual va a significar que un proyecto que hoy día se está demorando seis años pueda demorarse aproximadamente dos."

La autoridad agregó que también se incorporan modificaciones para facilitar las micro relocalizaciones en la industria salmonera, uno de los sectores productivos más relevantes de la región.

Empleo y construcción

En el ámbito laboral, Roa señaló que el Ejecutivo trabaja junto a distintos servicios públicos para impulsar alrededor de 800 nuevos empleos en Magallanes, principalmente asociados a la construcción.

Indicó además que el Ministerio de Vivienda proyecta levantar 4.500 viviendas hacia 2030 e incorporar a empresas constructoras de menor tamaño mediante un plan piloto regional.

A ello se suma un subsidio nacional a la contratación, que permitiría beneficiar a cerca de 399 empresas de la región.

Seguridad como prioridad

Otro de los ejes abordados durante la entrevista fue la agenda de seguridad presentada por el Gobierno. El seremi destacó que los ingresos irregulares al país han disminuido y que las incautaciones de droga muestran un incremento.

"Primero, los ingresos irregulares al país bajaron de forma muy significativa en un 86%. Tenemos bandas organizadas de forma internacional que están operando actualmente en nuestro país y que lamentablemente se van diseminando por todo el territorio nacional. Inclusive hemos visto acá en nuestra región cómo se han ido organizando personas para la venta de droga. Entonces que baje de forma tan significativa la cantidad de ingresos irregulares es algo que nos beneficia directamente."

Sobre Magallanes, añadió que la incautación de resina de cannabis aumentó considerablemente respecto del año anterior y valoró el trabajo coordinado entre distintas instituciones.

"Justamente esa forma de trabajo que está impulsando el seremi de Seguridad dentro de nuestra región nos ha permitido hechos muy destacables, como encontrar a una persona que estaba recorriendo en una embarcación y estaba siendo perseguida por delitos sexuales, o una persona que se estaba ocultando dentro de la zona para evitar tener que cumplir frente a la justicia. Es un trabajo que no solamente hizo Carabineros, hizo PDI, también lo hizo Aduanas y Policía Marítima."

Roa también confirmó que continúa siendo una prioridad la instalación de una escuela de formación de Carabineros en Magallanes.

"De parte de nuestra delegada presidencial también es uno de los trabajos que quiere impulsar dentro de nuestra región. Eso es parte de una de las prioridades que nosotros tenemos, que pueda haber una escuela de formación dentro de nuestra región y vamos a seguir trabajando en esa línea."

Fondo de Medios y reconocimiento a dirigentes sociales

Durante la entrevista, el seremi confirmó además la aprobación regional del Fondo de Medios 2026, iniciativa que permitirá financiar proyectos comunicacionales locales.

"Cuando revisaron lo que nosotros teníamos para presentar les hizo sentido y eso fue aprobado el mismo día. Fueron beneficiados cerca de 23 proyectos que van a poder desarrollarse de forma local, así que muy contentos por aquello."

En el marco del Mes de la Dirigencia Social y Comunitaria, Roa destacó el reconocimiento otorgado a Gloria Vargas, dirigenta magallánica con más de cinco décadas de trabajo comunitario, quien representó a la región en una ceremonia nacional realizada en Santiago.

"Si hay algo que se repetía en el evento que nosotros tuvimos en Santiago es que los dirigentes trabajan de forma desinteresada, trabajan motivados por un amor genuino hacia quienes más lo necesitan. Son los primeros en llegar cuando un vecino tiene un problema, cuando hay una situación social, dispuestos a hacer beneficios, hacer bingo, vender completos con tal de poder apoyar a quienes más lo necesitan."

Finalmente, anunció que el reconocimiento a dirigentes sociales también se replicará en la región.

"Durante este mes vamos a estar desarrollando un trabajo muy similar a lo que se hizo en Santiago. Aprovecho de invitar a los dirigentes para el día viernes 14. Vamos a estar en Errázuriz 695 desarrollando una actividad regional para premiar a nuestros dirigentes y la misma actividad la queremos replicar en Puerto Natales y en Porvenir."



