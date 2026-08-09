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9 de agosto de 2026

EDELMAG HABILITARÁ NUEVO SISTEMA DE PAGO DE CUENTAS DE LUZ PARA ADULTOS MAYORES EN PUERTO NATALES Y PORVENIR

El acuerdo gestionado por el senador Karim Bianchi permitirá que, durante los próximos meses, usuarios puedan pagar sus cuentas de electricidad directamente en efectivo o mediante tarjetas CuentaRUT de BancoEstado.

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La medida fue acordada entre el parlamentario y la gerencia de Edelmag, tras una reunión con representantes de la Unión Comunal de Puerto Natales. En esa instancia, dirigentes de organizaciones de personas mayores plantearon dificultades asociadas al actual sistema de pago mediante CajaVecina.

Entre los problemas expuestos se encuentran las extensas filas, fallas de sistema y otras dificultades operativas que enfrentan personas mayores al momento de cancelar sus cuentas de electricidad.

A partir de estas gestiones, Edelmag comprometió la implementación, durante los próximos meses, de un mecanismo presencial que permitirá realizar el pago de las boletas utilizando dinero en efectivo o tarjetas CuentaRUT de BancoEstado.

El nuevo sistema estará dirigido a usuarios de Puerto Natales y Porvenir, correspondientes a las provincias de Última Esperanza y Tierra del Fuego, respectivamente. La fecha exacta de puesta en funcionamiento del mecanismo aún no fue informada.

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EDELMAG HABILITARÁ NUEVO SISTEMA DE PAGO DE CUENTAS DE LUZ PARA ADULTOS MAYORES EN PUERTO NATALES Y PORVENIR

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