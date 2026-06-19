EDELMAG Y MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAINE INAUGURAN ELECTROCARGADOR EN CERRO CASTILLO

​Con el propósito de impulsar la electromovilidad en la Región de Magallanes y contribuir a la reducción de emisiones contaminantes, la Empresa Eléctrica de Magallanes (EDELMAG) y la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine inauguraron un nuevo electrocargador en la localidad de Cerro Castillo. Esta iniciativa busca promover un modelo de transporte más sustentable y fortalecer el desarrollo de una Patagonia más limpia, moderna y comprometida con el cuidado del medio ambiente.



El nuevo punto de carga se encuentra en el frontis de la Biblioteca Pública N°16, tiene una potencia de 24 kW y será un servicio gratuito para la comunidad.



“Este electrocargador está diseñado para que los vehículos puedan cargarse en un período de dos horas para llegar, en promedio, al 80% de autonomía, lo cual te permite viajar de una manera segura. Estamos muy contentos porque este punto es de acceso permanente las 24 horas del día” destacó Miguel Castillo, Gerente General de EDELMAG.



Desde la Municipalidad de Torres del Paine, la alcaldesa Anahí Cárdenas, agradeció el trabajo colaborativo con EDELMAG y expresó que “esta instalación nos ayudará a seguir fortaleciendo el turismo y va de acuerdo con nuestros lineamientos de cambio climático y energético. Buscamos una comuna limpia y que mira hacía el futuro. Estamos muy felices por todos los avances que hemos tenido en temas energéticos, tener luz las 24 horas le cambió la vida a Cerro Castillo”.



En el marco de la inauguración, se realizó una demostración práctica del nuevo electrocargador utilizando la camioneta eléctrica de la EDELMAG. La actividad permitió mostrar a los asistentes el procedimiento de conexión del vehículo y el funcionamiento del sistema de carga de esta nueva infraestructura.



“Este es un gran hito regional. Hoy tenemos una ruta de electromovilidad de Torres del Paine a Puerto Williams. Estamos transitando hacía la electromovilidad de forma eficiente. Esto va a generar un polo importante de atracción turística, ya que ahora los visitantes podrán recorrer la región en autos eléctricos” señaló Marco Antonio Pinto, seremi de Energía.

De esta manera, EDELMAG continúa consolidando la ruta de la electromovilidad que ha venido desarrollando en la región, ampliando la infraestructura necesaria para fomentar el uso de vehículos eléctricos y avanzar hacia un transporte más sostenible.



La puesta en marcha de este nuevo electrocargador complementa el punto de carga inaugurado en Puerto Natales durante enero pasado, generando una red que conecta estratégicamente a Puerto Natales con la comuna de Torres del Paine. Gracias a esta infraestructura, los usuarios de vehículos eléctricos podrán recorrer la ruta Natales–Torres del Paine–Natales con mayor autonomía y seguridad, contando con puntos de carga en ambos destinos.



“Esto es parte de una ruta de electromovilidad que hemos estado trabajando con distintos municipios para que, los habitantes de la región, puedan recorrerla en sus vehículos eléctricos y con puntos de carga en diferentes puntos de la zona” comentó Castillo.

Con este proyecto, EDELMAG reafirma su compromiso con la innovación y el desarrollo sostenible de la región de Magallanes, impulsando soluciones energéticas que contribuyen a una movilidad más limpia y eficiente en Punta Arenas, Natales, Torres del Paine y Puerto Williams.

