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28 de julio de 2026

LATIDOS DEL BEAGLE CULMINA EN PUERTO TORO CONSOLIDANDO UNA ALIANZA POR LA SUSTENTABILIDAD EN EL EXTREMO SUR DE CHILE

Con la inauguración del Punto Verde de Puerto Toro, el poblado más austral del mundo, concluyó este domingo el programa Latidos del Beagle, iniciativa que durante tres días reunió a la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, REMAG.

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Programa desarrollado durante tres jornadas permitió inaugurar el Punto Limpio de Puerto Williams y el Punto Verde del poblado más austral del mundo, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el municipio, REMAG y empresas privadas comprometidas con el cuidado del medio ambiente.

 
Con la inauguración del Punto Verde de Puerto Toro, el poblado más austral del mundo, concluyó este domingo el programa Latidos del Beagle, iniciativa que durante tres días reunió a la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, REMAG y empresas privadas para seguir fortaleciendo la gestión de residuos, el reciclaje y la educación ambiental en la comuna.

 
Las actividades comenzaron en Puerto Williams con visitas al Centro de Compostaje, al Centro de Reciclaje y a los distintos puntos verdes implementados por el municipio, permitiendo a representantes de empresas, instituciones y vecinos conocer en terreno el trabajo que la comuna ha desarrollado durante los últimos años en materia de economía circular y valorización de residuos.

 
Posteriormente se realizó la presentación oficial del programa Latidos del Beagle, instancia que dio inicio a una agenda de actividades comunitarias y técnicas que tuvo como principal objetivo consolidar una alianza entre el sector público y privado para seguir impulsando una gestión ambiental moderna y sostenible.

 
Uno de los momentos más significativos fue la inauguración del Punto Limpio de Puerto Williams y, posteriormente, del Punto Verde de Puerto Toro, en el marco de una iniciativa colaborativa entre la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, REMAG y las empresas comprometidas con el desarrollo sostenible de la comuna, entre ellas Gasco Magallanes, DAP, SALFA, CONCREMAG y TABSA.

 
Estos nuevos espacios permitirán fortalecer la gestión de residuos reciclables, promover la cultura del reciclaje y avanzar hacia una disminución de los residuos que llegan al vertedero, consolidando un modelo de economía circular que ha transformado a Cabo de Hornos en un referente regional y nacional en materia ambiental.

 
Desde Puerto Toro, el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, destacó el significado que tuvo el cierre del programa.

 
"Estando ya desde la localidad de Puerto Toro, hemos cerrado un hito muy importante, la consolidación del mundo público y privado, junto con REMAG y las empresas asociadas que nos han permitido generar un Punto Verde en la zona más austral."

 
El gerente general de REMAG, Guillermo Salinas, valoró el impacto que tendrá esta nueva infraestructura para la comuna.

 
"Este es el Punto Verde más austral de Magallanes y del mundo, que viene a sellar el programa de estos días, Latidos del Beagle, donde nos sumamos al compromiso que ha tenido el municipio."

 
Durante las tres jornadas quedó de manifiesto que el trabajo colaborativo entre la Municipalidad de Cabo de Hornos, REMAG, como gestor autorizado, y las empresas privadas participantes busca fortalecer la recuperación y revalorización de los residuos generados en la comuna, potenciar la educación ambiental y reducir la cantidad de desechos que terminan en disposición final, contribuyendo a una gestión más eficiente y sostenible.

 
La visita a Puerto Toro también permitió al municipio responder a una necesidad urgente de la comunidad. Debido al congelamiento de la captación que abastece de agua al poblado, además de cañerías congeladas y dos medidores dañados por las bajas temperaturas, la Municipalidad de Cabo de Hornos trasladó en ferry 6.200 litros de agua potable, dejando además cinco estanques para asegurar el abastecimiento de las familias mientras se desarrollan los trabajos para normalizar el sistema.

 
Con el cierre de Latidos del Beagle, Cabo de Hornos reafirma una política ambiental que ha sido impulsada de manera sostenida por la administración del alcalde Patricio Fernández y que hoy posiciona a la comuna como una de las más innovadoras del país en reciclaje, compostaje, economía circular y gestión sustentable de residuos, demostrando que desde el territorio más austral del mundo también es posible liderar iniciativas de alto impacto para el desarrollo sostenible.

Cristian Harris

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