PUERTO WILLIAMS CONSOLIDA LIDERAZGO AMBIENTAL CON EL INICIO DEL PROGRAMA LATIDOS DEL BEAGLE

Iniciativa impulsada por la Municipalidad de Cabo de Hornos y REMAG busca fortalecer la gestión de residuos, promover la educación ambiental y consolidar un modelo de economía circular en la comuna más austral del mundo.



Con una serie de actividades orientadas a fortalecer la gestión ambiental y acercar el reciclaje a la comunidad, este viernes comenzó en Puerto Williams el programa Latidos del Beagle, iniciativa desarrollada conjuntamente por la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos y REMAG, junto a diversas empresas privadas que se han comprometido con el desarrollo sostenible de la comuna.



La jornada se inició con un recorrido por el Centro de Compostaje, el Centro de Reciclaje y los distintos puntos verdes implementados por el municipio, donde los participantes pudieron conocer en terreno el trabajo que la administración del alcalde Patricio Fernández ha impulsado durante los últimos años para consolidar una política ambiental permanente.



Posteriormente se realizó la presentación oficial del programa a la comunidad, instancia en la que participaron vecinos, dirigentes sociales, representantes de instituciones públicas, organizaciones locales y empresas colaboradoras, dando el puntapié inicial a una iniciativa que busca fortalecer la gestión integral de residuos y fomentar una mayor conciencia ambiental en el territorio.



El gerente general de REMAG, Guillermo Salinas, destacó el trabajo que ha desarrollado el municipio en esta materia.

"Nos estamos sumando al compromiso que ha venido trabajando el Municipio de Cabo de Hornos con el medio ambiente y poder acercar el reciclaje a su gente. Hoy es un hito muy importante en conjunto con la municipalidad y las empresas que se han sumado. Seguimos reforzando el poder gestionar correctamente los residuos."



Por su parte, el gerente comercial de Gasco Magallanes, Gonzalo Herrera, valoró la participación del mundo privado en este desafío.



"Para nosotros es muy relevante poder estar apoyando estas iniciativas de sustentabilidad, sobre todo en el fin del mundo."

La encargada de Medio Ambiente de la Municipalidad de Cabo de Hornos, Rocío Trincado, explicó que Latidos del Beagle nace como una alianza estratégica para seguir fortaleciendo el modelo de gestión ambiental que ha impulsado el municipio.



"Este programa consiste en un trabajo colaborativo entre el municipio y REMAG, como gestor autorizado, junto a las empresas privadas, para trabajar conjuntamente en fortalecer la gestión de residuos en Cabo de Hornos. Los beneficios se traducen en la revalorización de los residuos que recuperamos en la comuna, además de la educación ambiental para vecinos y vecinas, junto con la reducción de la disposición final de los residuos que llegan al vertedero."



La iniciativa busca consolidar un modelo de colaboración entre el sector público y privado que permita fortalecer las capacidades locales en materia ambiental y avanzar hacia una gestión integral de residuos valorizables, promoviendo la economía circular y una mayor participación de la comunidad.



El trabajo desarrollado durante los últimos años ha permitido posicionar a Cabo de Hornos como una de las comunas pioneras de Magallanes en reciclaje, compostaje y gestión sustentable de residuos, impulsando una política ambiental sostenida que hoy es reconocida como un referente tanto a nivel regional como nacional.



Con Latidos del Beagle, la Municipalidad de Cabo de Hornos y REMAG reafirman ese compromiso, convocando además al mundo privado a sumarse a una iniciativa que busca seguir construyendo una comuna más limpia, consciente y preparada para enfrentar los desafíos ambientales del futuro.



