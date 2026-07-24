SEREMITT SOLICITA INFORMACIÓN A TRANSALERCE POR FALLAS EN LAS MICROS

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones Allan Stowhas se reunió junto al equipo técnico de Transporte Público Regional con los representantes de la empresa operadora del servicio de transporte público mayor TransAlerce SpA, debido a las fallas que han presentado diversos buses de la flota durante la última semana.



Según lo informado por el vocero de la empresa, desde el viernes no han podido iniciar sus operaciones con normalidad, responsabilizando a las bajas temperaturas por la falla de los buses. Acorde a lo detallado por la empresa, de las 11 máquinas afectadas, nueve presentaron condensación de aire en los sistemas de freno y puertas, mientras que dos registraron congelamiento en el sistema de combustible.



La empresa señaló en un comunicado de prensa que se trata de “fenómenos propios” de las condiciones climáticas extremas de la región”, que se producen cuando las temperaturas descienden bajo cero durante periodos prolongados.

De la misma manera, TransAlerce SpA indicó que los buses se reincorporaron progresivamente al servicio durante la jornada, en la medida que subió la temperatura ambiente y los sistemas recuperaron su funcionamiento. El equipo técnico trabajó desde primera hora en la recuperación de cada máquina y la operación se mantuvo con el resto de la flota, según informaron.



En la reunión, el seremitt Stowhas solicitó a la empresa que tome las precauciones necesarias para minimizar este tipo de incidentes en lo que queda de esta temporada invernal, debido a que es cuando los usuarios se ven más perjudicados esperando transporte público a la intemperie con las sensaciones térmicas tan bajas como las que se han presentado en los últimos días.



Frente a ello, TransAlerce señaló que se encuentra aplicando medidas preventivas orientadas a reducir progresivamente su ocurrencia, junto a un monitoreo exhaustivo de la flota que permita bajar los indicadores de incidencia.

