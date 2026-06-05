MINVU INICIARÁ ESTE AÑO LOS ESTUDIOS DE SUELO NECESARIOS PARA DISEÑAR LAS PRIMERAS 150 VIVIENDAS DESTINADAS A SECTORES MEDIOS EN EX TERRENOS DEL PUDETO

El anuncio de los estudios de suelo que se iniciarán este año y permitirán dar curso al diseño de las primeras 150 soluciones habitacionales de un total de 500 que se construirán en los ex terrenos del Regimiento N°10 Pudeto, fue informado este jueves por el Seremi Minvu Rodolfo Guajardo Barría y el Director Regional (S) del Serviu Omar González Asenjo.







En la oportunidad, estuvieron presentes la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, el Seremi de Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld Sekulovic y las presidentas de las juntas de vecinos N°28 Cerro La Cruz, Mirta Saldivia Aguilar y N°14 Independencia, de la Población Calixto, Sara Andrade Ruiz.







El Seremi Minvu, Rodolfo Guajardo Barría indicó que el objetivo de la actividad realizada en el terreno que corresponde al primero de los lotes que finalizará su transferencia desde Bienes Nacionales al Serviu Regional fue “Dar la tranquilidad a la comunidad de que vamos a hacer todo lo necesario en el proyecto para conservar la Laguna Pudeto. Nos interesa eso de sobremanera desarrollar el parque que nosotros pretendemos construir acá y destacar que ese sector no está dentro del área de influencia de lo que va a ser la construcción habitacional propiamente tal. Transmitir eso como primera noticia importante a los vecinos y es que nosotros buscamos construir un conjunto habitacional integrado con el parque y todo lo que nos rodea”.







Las autoridades dieron a conocer que ya se cuenta con la escritura de un lote de terreno a nombre del Serviu Regional, el que se inscribirá en el Conservador de Bienes Raíces una vez que Bienes Nacionales firme su Resolución de aprobación. Los Decretos de transferencia de otros cuatro terrenos fueron tomados de razón por Contraloría General de la República y está elaborándose la escritura. En tanto un sexto lote se encuentra en trámite de subdivisión por parte de Bienes Nacionales, con el objetivo de excluir del traspaso las viviendas fiscales existentes que quedarán en propiedad de dicha cartera.







El Director Regional (S) del Serviu, Omar González Asenjo complementó que los proyectos de vivienda se integrarán a la trama urbana existente “Este desarrollo está relacionado con el puente Rancagua que es un proyecto importante para nuestro Ministerio que continuará con la vialidad de la calle de igual nombre y conectará los barrios existentes y nuevos conjuntos habitacionales con el barrio Prat dando alternativas de tránsito a calle Zenteno y Avenida Frei. Son grandes inversiones que se van a realizar acá y que están apuntado además a atacar el déficit que tenemos en sectores medios en cuanto a vivienda”.







La Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, valoró las consideraciones hacia el rescate de la Laguna Pudeto que forma parte de la declaratoria del Humedal y que se integrará de manera planificada a los proyectos “Son terrenos que antiguamente utilizaba el Ejército, la ciudad fue creciendo, nosotros tenemos acá un déficit de suelo justamente para construir más vivienda y estamos tratando de habilitar o de buscar todos los instrumentos que sean necesarios para poder entregar mayores soluciones habitacionales”.







Las dirigentas expresaron la preocupación de las vecinas y vecinos de los sectores colindantes en cuanto al mayor flujo vehicular que se generará por la construcción de los nuevos barrios y el cuidado del humedal por parte de visitantes externos. Frente a esto las autoridades informaron que los proyectos contarán con los respectivos estudios de mitigación de impacto vial exigidos en la normativa. A su vez, las representantes vecinales manifestaron su conformidad con la entrega proyectada de un terreno para un nuevo equipamiento de salud.







En este sentido, la Presidenta de la Junta de Vecinos del barrio Cerro de la Cruz, Mirta Saldivia Aguilar señaló “Nosotros siempre estamos atentos, junto con la población Calixto, de ver cuál va a ser el impacto que vamos a tener en vialidad, cuántas casas que van a ser, si van a ser edificios o casas. Todas las cosas han ido hasta ahora bien, pero nos preocupan los estudios, que sean abiertos a la comunidad para que no queden dudas”.







Finalmente el Seremi de Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld Sekulovic, explicó que la avifauna será protegida ya que el polígono de la laguna fue establecido el 2025 y su afluente no se va a intervenir ”Creo que tenemos una tremenda oportunidad de poder desarrollar un proyecto integral donde conviva lo habitacional con el resguardo de la biodiversidad y las especie de aves nativas que tenemos acá que llegan a nidificar todos los años y que son disfrutadas por las personas”.

