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19 de julio de 2026

EL RECUERDO DE UNA PUNTA ARENAS DE HACE MÁS DE 100 AÑOS

​Un video compartido en redes sociales reúne imágenes restauradas de películas realizadas por Magallanes Films, productora fundada en 1918 por Antonio Radonich y José Bohr. El material forma parte del patrimonio audiovisual de la Región de Magallanes.

punta arenas 100 años

Un video que circula en redes sociales compartido por el usuario @toroalfindelmundo permite observar escenas de Punta Arenas de hace más de un siglo. Las imágenes corresponden a una selección de películas de Magallanes Films, productora creada en 1918 por Antonio Radonich y José Bohr, considerados pioneros del cine en la región.

De acuerdo con los antecedentes disponibles, las películas fueron encontradas al interior de la casa de la familia Radonich y en el Teatro Cinema Porvenir, recinto fundado por Antonio Radonich en la ciudad de Porvenir y que funcionó de manera continua entre 1924 y 1966. El material permaneció resguardado en antiguas latas de cine y cajas metálicas recubiertas con diarios.

El rescate del material comenzó en 2018 mediante un trabajo desarrollado por Fundación ProCultura junto al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo del Patrimonio, con la participación de ENAP. Posteriormente se recuperaron nuevos rollos de película en formato nitrato de 35 milímetros, tanto positivos como negativos, los que fueron depositados en la Cineteca Nacional de Chile para su conservación.

La restauración digital fue realizada en 2022 por la Cineteca Nacional de Chile a partir de copias en soporte nitrato depositadas por la familia Radonich en 2013. Los materiales fueron escaneados en resolución 4K y restaurados cuadro a cuadro, permitiendo preservar un valioso registro audiovisual de la historia de Punta Arenas y de la Región de Magallanes.


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