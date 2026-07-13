AGRUPACIÓN DE FUTBOLITO SENIOR CERRÓ CAMPEONATO DE APERTURA CON MÁS DE 900 PARTIDOS DISPUTADOS EN PUNTA ARENAS

La Agrupación de Futbolito Senior de Punta Arenas realizó un balance del Campeonato de Apertura 2026 durante una nueva edición de Polar en el deporte, programa conducido por Eloy Lara Molina en Polar Comunicaciones.

En el estudio participaron Julio Núñez Naranjo, presidente de la agrupación; Enrique Lomas, integrante de la directiva; Francisco Aguilar, delegado y jugador de Los Bufas; y Carlos Gómez, jugador y capitán de Buses Fernández. Durante la conversación destacaron la magnitud del torneo, que reunió a 40 clubes, 119 equipos y contempló 942 partidos durante su desarrollo.

El campeonato finalizó el 5 de julio con la disputa de los encuentros decisivos, incluyendo 57 partidos de playoff en ocho categorías. Desde la directiva valoraron el trabajo de coordinación realizado por Mauricio Miranda, encargado de la programación y estadísticas del torneo.

Entre los campeones del Apertura destacaron Buses Fernández en Senior A y categoría 43B; Los Bufas en Senior B; Espartano en Top 43; Barrabases en Top 50 y Top 65; Sokol en Top 55; y Magallanes en Top 60. Además, se informó que Los Bufas y Dragones ascendieron a la serie de honor, mientras que Buses Fernández y San Martín lo hicieron desde la 43B.

Durante el programa también se abordó el crecimiento de clubes relativamente nuevos, como Los Bufas y Buses Fernández, que han logrado consolidarse competitivamente en poco tiempo. Sus representantes destacaron el valor del grupo humano, la continuidad deportiva y el compromiso de delegados, jugadores y familias.

La directiva además explicó que el próximo Campeonato de Clausura podría comenzar a fines de agosto, dependiendo de las condiciones climáticas. También se informó que se están realizando trabajos de mejoramiento en el drenaje de una de las canchas, especialmente en el sector paralelo a Avenida Bulnes.

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de avanzar en mecanismos de apoyo o seguros para jugadores lesionados, considerando que la agrupación reúne a cerca de 3 mil inscritos y alrededor de 2 mil deportistas activos.



