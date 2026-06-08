HISTÓRICOS REFERENTES DEL BÁSQUETBOL Y VOLEIBOL DE MAGALLANES RECORDARON EL VALOR DEL DEPORTE FORMATIVO EN PUNTA ARENAS

La memoria deportiva de Punta Arenas y el aporte de quienes impulsaron distintas disciplinas durante décadas fueron protagonistas de una nueva edición de Polar en el deporte, programa conducido por Eloy Lara Molina en Polar Comunicaciones. En esta oportunidad, participaron Carlos Bosnic y Mario Rivera, recientemente homenajeados por la Corporación del Patrimonio Deportivo de Magallanes.

Durante la conversación, ambos invitados recordaron una época marcada por el compromiso voluntario de entrenadores, dirigentes y deportistas. Mario Rivera abordó los inicios del voleibol organizado en Punta Arenas, destacando la formación de la asociación local durante la década de 1960 y el trabajo realizado en establecimientos educacionales para acercar esta disciplina a niños y jóvenes.

En Polar en el deporte, Carlos Bosnic repasó su trayectoria vinculada al básquetbol y al Club Deportivo Sokol, donde cumplió distintas funciones durante más de dos décadas. También recordó sus primeros pasos como jugador y valoró la importancia que tuvieron los gimnasios, colegios y clubes en la consolidación de una actividad deportiva que convocaba a numerosas familias de Magallanes.

El programa permitió reflexionar sobre los cambios que ha experimentado el deporte regional. Los invitados señalaron que antiguamente los colegios cumplían un papel fundamental en la formación de deportistas que posteriormente se integraban a los clubes. Actualmente, plantearon la importancia de fortalecer nuevamente ese vínculo, considerando los costos asociados a la práctica deportiva y los desafíos que enfrentan las instituciones para sostener sus actividades.

Finalmente, ambos destacaron el trabajo de la Corporación del Patrimonio Deportivo de Magallanes en la recuperación de historias, camisetas y otros elementos que forman parte de la identidad deportiva regional. En el espacio de Polar Comunicaciones, reafirmaron su deseo de que las nuevas generaciones mantengan viva la pasión por el deporte y continúen construyendo comunidad desde las canchas y los gimnasios.









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