RUNNING EN LA REGIÓN: COMUNIDAD, DESAFIOS Y PROYECCIÓN DE UN DEPORTE EN CRECIMIENTO

En una nueva edición de Polar en el Deporte de Polar Comunicaciones, el programa abordó el crecimiento del running en la región junto a destacados invitados: Cristián Ramírez, dirigente del club FlowRunner; Roberto Núñez, experimentado maratonista; y el ex atleta olímpico Cristián Bustos. La conversación estuvo centrada en el desarrollo del deporte amateur, la importancia de la comunidad y los desafíos que enfrentan quienes buscan superarse en esta disciplina.

Cristián Ramírez destacó el rápido crecimiento que ha tenido el club FlowRunner desde su creación en septiembre del año pasado, consolidándose como una alternativa atractiva para personas de distintos niveles. Según explicó, el enfoque del grupo no solo está en el entrenamiento, sino también en generar un ambiente de apoyo, aprendizaje y motivación, donde el acompañamiento de entrenadores y deportistas experimentados ha sido clave para su desarrollo.

Por su parte, Roberto Núñez compartió su extensa trayectoria en el running, con más de 27 maratones completadas y participación en las principales competencias del mundo. A través de su comunidad, ha impulsado a corredores chilenos a proyectarse internacionalmente, facilitando información y apoyo para acceder a eventos de alto nivel. En ese contexto, destacó el crecimiento del running en Chile, aunque también señaló las dificultades logísticas y económicas que implica competir en el extranjero.

En tanto, Cristián Bustos aportó su experiencia como ex atleta olímpico, enfatizando el valor de la disciplina, la constancia y los procesos en el desarrollo deportivo. Desde su rol como entrenador, subrayó la importancia de una planificación adecuada y del uso de tecnología para monitorear el rendimiento, permitiendo a los deportistas mejorar sus marcas y alcanzar sus objetivos de manera progresiva y segura.

Durante el programa también se abordaron los desafíos del deporte, como el acceso a recursos, la necesidad de una correcta preparación física y la importancia de respetar los tiempos de cada atleta. Los invitados coincidieron en que el auge del running responde, en gran parte, a su accesibilidad, pero recalcaron que avanzar hacia distancias mayores requiere compromiso, planificación y acompañamiento profesional.

Finalmente, se extendió una invitación abierta a la comunidad a sumarse a iniciativas como FlowRunner y a descubrir los beneficios del running, tanto a nivel físico como mental. Los invitados coincidieron en que el deporte no solo mejora la calidad de vida, sino que también genera vínculos, disciplina y nuevas metas, transformándose en una herramienta clave para el bienestar personal.

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