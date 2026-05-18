GOBIERNO TIENE FE QUE EL SALMÓN CHILENO SERÁ LÍDER MUNDIAL: APRUEBAN MEDIDAS PARA LA INDUSTRIA

Ayer (14 de mayo) se realizó la jornada final del Blue Week 2026 en el ex histórico Congreso Nacional de Santiago, relevante encuentro internacional Organizado por el Centro de Innovación y Ciencias Oceánicas (CINCO), que reunió a científicos, autoridades, representantes de la industria del salmón y a distintos inversionistas en las regiones de Los Lagos y Metropolitana.

​Durante la jornada, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, expuso que los proyectos oceánicos son una de las prioridades en el financiamiento que lleva a cabo el Gobierno, con el fin de generar un liderazgo mundial de la economía azul desde el sur de Chile, principalmente, donde ya se declaró a Puerto Montt capital en esto.​



​En entrevista con Salmonexpert, la ministra Lincolao manifestó que “tenemos muy buenos investigadores en Chile, y somos el segundo productor de salmón en el mundo, es un activo que poseemos, cosas que realizamos bastante bien. La tecnología es clave para avanzar más, pues ayuda en muchas áreas, no sólo en machine learning o Inteligencia Artificial para datos, sino que también en el empaquetado del salmón, en el supply chain y en la comercialización, en el marketing, en todo lo operacional”.

La economía digital, de acuerdo con la autoridad, es el paso clave que el salmón chileno está tomando ahora, para ser líder mundial, “porque hoy la venta digital es crítica. Yo tengo mucha fe de que, usando todas estas herramientas, Chile puede ser el mejor productor de salmón en el mundo”.

Luego, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, dejó en claro que Chile tiene todas las condiciones para ser líder oceánico, tanto en productividad, sostenibilidad y además en desarrollo territorial. Por eso mismo, están impulsando un marco regulatorio, que proteja a los ecosistemas y a la vez, fomente la inversión.

En ese sentido, tras una extensa jornada, que se prolongó hasta pasadas las 05:00 del jueves 14 de mayo, la Comisión de Hacienda despachó el proyecto presentado por el Presidente José Antonio Kast para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social.

El proyecto que fue aprobado, que recibió más de 1.600 indicaciones parlamentarias, quedó estructurado sobre la base de las modificaciones que el propio Gobierno ingresó al texto. Esto, dado que la mayor parte de las enmiendas propuestas por los legisladores se declararon inadmisibles, por ser materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Una de las medidas aprobadas en la Comisión de Hacienda fue el artículo 6, el cual flexibiliza la relocalización de centros de cultivo de salmones, permitiendo que en casos de ajustes cartográficos no sea necesario someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ni realizar inspecciones en terreno.

La discusión del proyecto para la Reconstrucción continuará ahora en las comisiones de Medio Ambiente y de Trabajo, para luego ser debatido en la Sala en las sesiones programadas para el martes 19 y el miércoles 20 de mayo.

Y en la jornada final de Blue Week 2026, asimismo, se concretó el lanzamiento de la Bancada de Soluciones Oceánicas, que se conforma por los diputados Mauro González, Alejandro Bernales, Diego Schalper, los senadores Rojo Edwards y Sergio Gahona, junto con el ex senador Juan Pablo Letelier, donde este último cree que la salmonicultura chilena sí puede duplicar la producción actual de forma sostenible.

Por su parte, el presidente de SalmonChile, Patricio Melero, subrayó que es momento de que los gremios superen sus divisiones y adopten una visión estratégica compartida. “Consideramos que están dadas todas las condiciones para que en esta oportunidad los gremios dejemos atrás la competencia por agendas fragmentadas y abracemos una visión común. La salmonicultura no puede actuar por sí sola, su futuro está entrelazado con el de la pesca artesanal, el turismo costero, las energías renovables, y las comunidades que habitan en el litoral en general”.

Desde la asociación gremial, se ve esta oportunidad como un camino para garantizar la sostenibilidad, la competitividad y el desarrollo del sector, en un entorno donde los desafíos ambientales, sociales, regulatorios y económicos son demasiado grandes para ser abordados en forma aislada. “Llamamos a ponernos de acuerdo en una articulación con los demás actores del océano, en un diálogo sincero basado en reglas claras, transparencia, y un marco de gobernanza que permita la coexistencia y el desarrollo conjunto”, agregó Melero.

Fuente: salmonexpert.cl



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