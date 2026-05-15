15 de mayo de 2026
JARDINES INFANTILES DE INTEGRA MAGALLANES VIVEN LA “SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA” CON EXPERIENCIAS CREATIVAS EN COMUNIDAD
Niñas y niños participan de diversos espacios de expresión, imaginación y juego, junto a familias y equipos educativos, promoviendo aprendizajes y vínculos significativos, a través del arte y las experiencias compartidas.
Comunidades educativas de las salas cuna y jardines infantiles de Integra Magallanes se sumaron a las celebraciones de la Semana de la Educación Artística, que se conmemora del 11 al 17 de mayo, a través de diferentes experiencias educativas planificadas por los equipos pedagógicos e inspiradas en la temática de este año “paisajes afectivos”, promoviendo aprendizajes de niñas y niños a través de la expresión artística, creatividad y juego.
Las actividades se enmarcan en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), invitando también a las familias a compartir estos espacios significativos, crear en comunidad y fortalecer vínculos a través del arte.
El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, afirmó que “el arte es una herramienta fundamental en la educación parvularia para el desarrollo integral de niñas y niños, que les permite expresarse, aprender y descubrir el mundo, favoreciendo la creatividad, imaginación y la representación de sus pensamientos, emociones y vivencias”.
El jardín infantil Josefina Braun vivió una experiencia que conecta a niñas y niños con su entorno natural y entre todos como comunidad, a través de la exploración de la naturaleza y la construcción creativa de mensajes que rescatan sus emociones, recuerdos, sueños o lugares favoritos, para formar un gran “árbol de recados”, con participación de las familias.
En la sala cuna y jardín infantil Keola Kipa destacó la experiencia “Paisajes que expresa mi corazón”, en la que niñas, niños, familias y equipo educativo crearon un colorido lienzo de expresión de sus emociones, en un ambiente acogedor, amoroso y lleno de creatividad.
La sala cuna y jardín infantil Hipai Yefacel invitó a niñas y niños a expresarse y descubrir su mundo interior a través de diferentes técnicas artísticas, como la pintura, dibujo, mosaico y esténcil, incorporando una diversidad de materiales y recursos a disposición.
Por su parte, la sala cuna y jardín infantil Arcoíris instalará una exposición artística en dependencias del Hospital Dr. Marco Chamorro Iglesias de Porvenir, con creaciones de niñas, niños y familias, la que se mantendrá durante todo mayo abierta a la comunidad, con motivo –además- de su mes aniversario.
Mientras que la sala cuna y jardín infantil Akar cerrará la semana con la actividad “Mi jardín, mi paisaje afectivo”, una experiencia que integra dos momentos: una muestra fotográfica y de elementos significativos para las familias y el jardín; y un espacio de expresión artística y sensorial, donde niñas y niños realizarán sus creaciones a partir de sus vivencias, sentimientos y propia visión del mundo.
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Con todo, son tres las obras de gran envergadura en curso que resultarán en un apalancamiento de recursos para Magallanes: son la carretera Porvenir-Onaisín, el muelle multipropósito de Puerto Williams, y el archivo y la biblioteca regional de Punta Arenas.
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