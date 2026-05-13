Puerto Williams fue escenario esta semana de la presentación de Geodécimas, un canto a la geodiversidad de nuestro planeta y el cosmos, segunda obra literaria del Dr. Ramiro Bustamante, académico de la Universidad de Chile e investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB).

La actividad se realizó en el marco de la IV Conferencia Internacional CHIC "Centinelas del Cambio Climático" y fue encabezada por el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Rodrigo Bravo Garrido, junto al autor del libro.

Un puente entre ciencia y cultura

Geodécimas, ilustrada por María Cristina Espinoza, propone un recorrido poético que conecta la geodiversidad —rocas, suelos, montañas, agua y procesos geológicos— con la biodiversidad que sustenta la vida en el planeta. La obra utiliza la décima, formato profundamente latinoamericano popularizado por Violeta Parra, para abordar contenidos científicos de manera accesible.

El libro lleva al lector por un viaje literario que parte con la creación del universo hace 14.600 millones de años, continúa con la formación de la Tierra y la Luna hace 4.500 millones de años, y culmina con el surgimiento de la vida en nuestro planeta hace 3.500 millones de años.

Se trata del segundo trabajo de Bustamante en esta línea, tras la publicación de Biodécimas en 2019.

Una presentación con valor simbólico

Durante la ceremonia, el Seremi Rodrigo Bravo destacó el valor de la obra como un puente entre el conocimiento científico y la divulgación cultural, y subrayó la pertinencia de presentarla en la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos, un laboratorio natural reconocido mundialmente.

"Esta mixtura, entre ciencias naturales y humanidades, asentadas en la literatura, es el sinónimo del actual desarrollo de conocimiento, el cual invita a que todas las disciplinas conversen, converjan y se potencien a través de los diálogos multidisciplinarios", señaló la autoridad regional.

¿Por qué leer Geodécimas?

La obra ofrece una entrada accesible a contenidos de ciencias de la Tierra a través de un formato cercano a la tradición oral chilena, lo que la convierte en un material útil tanto para lectores generales como para públicos escolares, docentes y aficionados a la divulgación científica.

En el contexto actual de crisis climática y pérdida de biodiversidad, el libro aporta una mirada que vincula la historia profunda del planeta con la vida que hoy lo habita, invitando a comprender que la biodiversidad no puede entenderse sin la geodiversidad que la sostiene.

La presentación en Puerto Williams se inscribe como un hito que reúne ciencia, literatura, territorio y patrimonio biocultural, justo donde Chile se asoma al mundo subantártico.