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10 de mayo de 2026

BIENES NACIONALES ABORDA DESAFÍOS TERRITORIALES EN ISLA NAVARINO JUNTO A AUTORIDADES Y VECINOS

​La seremi de Bienes Nacionales, Lorena Díaz Loaiza, realizó una visita a Puerto Williams para coordinar acciones vinculadas al uso de terrenos fiscales, el nuevo Plan Regulador y futuros procesos de desarrollo territorial en la provincia Antártica.

Bienes Nacionales Isla Navarino

La secretaria regional ministerial de Bienes Nacionales, Lorena Díaz Loaiza, visitó la provincia Antártica para sostener reuniones con autoridades locales, representantes de la Armada, académicos y habitantes de Puerto Williams, en el marco de una agenda enfocada en la gestión territorial y el uso de suelo fiscal en isla Navarino.

Durante la visita, la autoridad recorrió sectores como el Barrio Industrial y los Huertos Familiares, donde emprendedores locales desarrollan iniciativas agrícolas y productivas en terrenos fiscales arrendados. Uno de los casos destacados fue el de Manuel Ulloa, quien impulsa producción local de alimentos mediante tecnología aplicada al agro, en una zona donde gran parte de las verduras y hortalizas provienen desde fuera de la isla.

En paralelo, la seremi sostuvo encuentros con el delegado provincial Rodolfo Moncada y el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, abordando materias relacionadas con el nuevo Plan Regulador comunal, vigente desde abril, además de futuros procesos de licitación de terrenos fiscales y proyectos de urbanización, servicios públicos y desarrollo turístico en sectores como Yendegaia y Puerto Toro.

La agenda también incluyó reuniones con representantes de la Armada de Chile y de la Fundación Omora junto a la Universidad de Magallanes. Entre los temas tratados estuvieron la administración de inmuebles fiscales, el fortalecimiento de infraestructura pública y el trabajo científico y académico desarrollado en el Parque Omora, reconocido por investigaciones sobre biodiversidad, turismo y monitoreo ambiental en ecosistemas subantárticos.


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