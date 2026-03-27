ABOGADA LORENA DÍAZ LOAIZA ASUMIÓ COMO NUEVA SEREMI DE BIENES NACIONALES EN MAGALLANES

Desde el mundo de las leyes arribó a la secretaría regional ministerial de Bienes Nacionales, la abogada egresada de la Universidad de Magallanes, Lorena Díaz Loaiza. La nueva autoridad nació en la ciudad de Punta Arenas y tiene profundo conocimiento del territorio austral.



Lorena Díaz Loaiza, posee además un postítulo en Derecho Administrativo y Función Pública de la Universidad de Las Américas y cuenta con formación técnica previa como Asistente Judicial, carrera que también cursó en la Universidad de Magallanes.



Posee experiencia en el sector privado y, en el ámbito público, a partir de 2022 se integró al Poder Judicial como funcionaria en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, el Juzgado de Garantía y el Juzgado de Letras del Trabajo de la misma ciudad. Cabe señalar que ejerció además como delegada de la Junta Electoral de Magallanes en todas las elecciones realizadas entre 2022 y 2025.



La profesional se integra al equipo nacional del ministerio de Bienes Nacionales liderado por la ministra Catalina Parot, quien busca posicionar esta cartera como un actor estratégico en la administración del patrimonio fiscal y el desarrollo del país, agilizando la destinación de bienes fiscales para proyectos de interés público en iniciativas de reconstrucción, habitacional y equipamiento público.

