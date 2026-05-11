MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS IMPULSA TERAPIA ASISTIDA CON CANES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Desde esta semana, personas en situación de discapacidad física y niños con Síndrome de Down comenzaron a participar en el taller "Intervención asistida con canes", iniciativa desarrollada por la Unidad de Discapacidad de la Municipalidad de Punta Arenas que combina acompañamiento terapéutico, inclusión y bienestar emocional a través del vínculo con animales entrenados.





Las sesiones se realizan los viernes 8, 15, 22 y 29 de mayo, entre las 14:30 y 15:30 horas, y forman parte del Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad del municipio. La actividad contempla dos jornadas dirigidas a personas mayores de 18 años con discapacidad física y otras dos destinadas a niños de la organización Patagonia Inclusiva.





La profesional de la Oficina de la Discapacidad del municipio, Camila Vázquez, explicó que la iniciativa se desarrolla desde hace cerca de tres años y se enmarca dentro de la oferta de talleres inclusivos impulsados por el municipio. "Nosotros realizamos una gran gama de talleres, desde musicoterapia, hierbas medicinales, ergoterapia y activación de la memoria, todos en beneficio de las personas con discapacidad, generando una sociedad más inclusiva y entregando espacios para que puedan desarrollar sus habilidades", señaló.





Entre los principales objetivos están fomentar la coordinación, la paciencia, el trabajo en equipo y la regulación emocional, además de estimular la memoria y disminuir los niveles de ansiedad.





Natacha Cid, asistente a una de las jornadas y quien vive con polineuropatía hereditaria, destacó el impacto emocional de la actividad. "Me encantó. Trae calma, trae paz. Yo amo los animales y esta actividad me ayudó mucho a relajarme. Llegué súper cansada mentalmente y me hizo muy bien", comentó.

​



El taller es guiado por profesionales especializadas en intervenciones asistidas con animales y cuenta con la participación de perros Golden Retriever entrenados bajo el método LIMA (Least Intrusive, Minimally Aversive), sistema que prioriza el bienestar animal y el uso de refuerzos positivos.

​



Por su parte, la médico veterinaria Daniela Boggiano, quien dicta el taller y trabaja en terapia asistida con animales, explicó que los perros actúan como facilitadores emocionales y motivacionales dentro de las sesiones. "El perro en este tipo de talleres es un vehículo que incentiva y promueve las ganas del usuario de trabajar, de participar, de hacer actividades. En este momento ustedes pueden ver acá en el taller cómo están todos alrededor de la perra con una motivación distinta que si uno los lleva a un taller cualquiera.", afirmó.

​



Desde la Municipalidad de Punta Arenas indicaron que este tipo de iniciativas buscan avanzar en inclusión y generar espacios gratuitos de participación para personas en situación de discapacidad, fortaleciendo además el trabajo comunitario y el acceso a terapias complementarias.