SEREMI DEL TRABAJO E IPS ACLARAN QUE LA PGU NO AFECTA EL ACCESO AL BONO INVIERNO

El seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas, junto al Instituto de Previsión Social (IPS), aclararon la situación de pensionadas y pensionados que este año no accedieron al Bono Invierno 2026, luego de consultas ciudadanas surgidas tras información difundida en medios regionales.

La autoridad explicó que el Bono Invierno corresponde a un beneficio establecido por ley y que su entrega depende del cumplimiento de requisitos específicos verificados por el IPS y otros organismos previsionales. En ese contexto, aclaró que la Pensión Garantizada Universal (PGU) no se considera dentro del cálculo de la pensión contributiva para acceder al beneficio.

Según detalló el seremi, durante enero comenzaron a pagarse beneficios del Seguro Social como el Beneficio por Años Cotizados (BAC) y la Compensación por Diferencia de Expectativa de Vida (CEV), incrementos que sí forman parte de la pensión contributiva. En algunos casos, estos aumentos permitieron superar el límite legal de $231.440 exigido para acceder al Bono Invierno.

Con el objetivo de explicar directamente esta situación, el seremi del Trabajo y el director regional (s) del IPS Magallanes, José Juvenal Pérez Núñez, visitaron a la pensionada Sonia Andrade Muñoz, quien había manifestado públicamente haber dejado de recibir el beneficio. Durante el encuentro, las autoridades detallaron los motivos asociados a su caso particular.

El IPS reiteró que las personas que tengan dudas pueden acercarse a las sucursales ChileAtiende en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams para recibir orientación personalizada. Además, recordaron que el Bono Invierno se paga automáticamente junto con la pensión y no requiere postulación.

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