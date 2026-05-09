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9 de mayo de 2026

SERNAC E INTA FIRMAN ALIANZA PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES EN EL MERCADO ALIMENTARIO

​El acuerdo contempla intercambio de información técnica, estudios y contenidos educativos relacionados con alimentación y nutrición.

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El Servicio Nacional del Consumidor y el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos concretaron un convenio de colaboración destinado a fortalecer la protección de las personas consumidoras en materias vinculadas a alimentación y nutrición.

A través de esta alianza, ambas instituciones trabajarán de manera coordinada en el intercambio de información técnica, el desarrollo de estudios y la generación de contenidos educativos, con el objetivo de promover decisiones de consumo más informadas y contribuir a mercados más transparentes.

La directora nacional subrogante del SERNAC, Carolina González, explicó que este acuerdo permitirá avanzar en una mirada más integral hacia las personas consumidoras, combinando la experiencia institucional con el respaldo científico del INTA. En tanto, el director del instituto, Francisco Pérez, destacó la importancia de aportar evidencia técnica que permita fortalecer la protección de los derechos de los consumidores.

Como primer hito del trabajo conjunto, el SERNAC desarrolló una encuesta dirigida a personas con alergias, intolerancias o enfermedades relacionadas con la alimentación, además de quienes realizan compras para ellas. La iniciativa busca identificar brechas en la comprensión del etiquetado, barreras de acceso y posibles riesgos para la salud.

La encuesta estará disponible durante tres semanas en el sitio web de SERNAC, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional del Celíaco.


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