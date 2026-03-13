CHILE Y ESTADOS UNIDOS AVANZAN EN ALIANZA POR MINERALES CRÍTICOS Y TIERRAS RARAS

Los gobiernos de Chile y Estados Unidos firmaron una Declaración Conjunta para el Establecimiento de Consultas sobre Minerales Críticos y Tierras Raras, en el marco de una reunión bilateral sostenida entre el Presidente José Antonio Kast y el vicesecretario de Estado estadounidense Christopher Landau.

El documento fue suscrito por el canciller Francisco Pérez Mackenna y por Landau, en presencia del Mandatario, y busca fortalecer la cooperación entre ambos países en torno a recursos considerados estratégicos para el desarrollo tecnológico y la seguridad de las cadenas de suministro.

El texto reafirma los lazos de colaboración entre ambos países, tanto en el marco del Tratado de Libre Comercio Chile‑Estados Unidos firmado en 2003 como en distintos foros multilaterales, y destaca que el suministro de minerales críticos resulta fundamental para la seguridad nacional y para diversas industrias comerciales.

Asimismo, subraya que estos recursos son esenciales para la producción de tecnologías avanzadas y plantea la necesidad de impulsar acciones orientadas a fortalecer la resiliencia y seguridad de las cadenas de suministro.



En ese contexto, la declaración establece la realización de consultas entre las contrapartes técnicas de ambos países sobre minerales críticos y tierras raras.



Entre las materias que abordará este mecanismo figuran el desarrollo de herramientas para fortalecer las cadenas de suministro, la identificación conjunta de proyectos que permitan cubrir brechas en los circuitos prioritarios, la gestión de chatarra de minerales críticos para apoyar su diversificación y la exploración de mecanismos de financiamiento (tanto públicos como privados) para iniciativas de inversión en este sector.



La primera de estas consultas se realizará dentro de los próximos 15 días y tendrá como objetivo avanzar hacia un acuerdo más amplio sobre estas materias. Según el documento, el mecanismo también busca institucionalizarse con el fin de consolidar la cooperación bilateral en el ámbito de los minerales críticos y las tierras raras.



Primera reunión bilateral con Estados Unidos



Este jueves, el Presidente Kast sostuvo durante la mañana su primera reunión bilateral con el vicesecretario de Estado de Estados Unidos.



En el encuentro se abordaron temas de conectividad digital y las oportunidades de Chile para integrarse a la red global de comunicaciones. Tras la reunión, el diplomático destacó la importancia de que el país cuente con redes de comunicación confiables.



Consultado sobre si Estados Unidos permitirá que el proyecto del llamado "cable chino" continúe, Landau respondió que "eso le toca al pueblo chileno" aunque afirmó que durante la conversación analizaron distintas oportunidades para que el país sea parte de la red global de comunicaciones.



En ese sentido, agregó que el mandatario chileno expresó "su visión de un país preparado para el mundo digital del siglo XXI".



"Lo que comentamos con el Presidente Kast es la importancia que Chile sea un hub digital para el mundo, que este conectado al mundo, pero que sean redes de comunicación confiables para todo el bien del pueblo chileno y obviamente de la economía chilena, así que en eso estamos", sostuvo el vicesecretario.



Cable chino: Diputado Cuello (PC) oficia a Cancillería por dichos del embajador de EE.UU.

Respecto al cable chino, el diputado PC Luis Cuello envió un oficio a la Cancillería para esclarecer su posición sobre si continuar con la iniciativa o no y si el embajador de EE.UU. en Chile, Brandon Judd, instruyó al Gobierno a tomar una definición, pues éste manifestó que el proyecto "ya se acabó".



"En el contexto del cambio de mando presidencial, el embajador de EE.UU. en Chile, quien nos tiene acostumbrados a intervenir en política interna, esta vez fue más lejos e hizo un anuncio (...). "Esto requiere una explicación y es por esto que hemos oficiado al nuevo canciller", dijo el parlamentario.



​



Fuente: cooperativa.cl