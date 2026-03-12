NATALES MÁS CÁLIDA Y SEGURA: COMIENZA EL RECAMBIO DE MÁS DE TRES MIL LUMINARIAS PÚBLICAS DE TODA LA COMUNA

Había un anhelo importante en los vecinos y vecinas de la comuna de Natales, a propósito de dos aspectos a considerar: primero, que el desarrollo urbano de la comuna estaba en crecimiento; y segundo, que había que propiciar que las nuevas zonas fueran seguras y para ello, bastaba empezar con luz.

Sobre ese diagnóstico fue que la municipalidad, junto al Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, llegaron a una respuesta: este jueves comenzó el recambio masivo de 3.220 luminarias de sodio por nuevos equipos con tecnología led para la mayoría de la comuna, en una iniciativa de $690.742.226.

El Gobernador Regional, Jorge Flies; junto a la alcaldesa, Ana Mayorga; y la consejera regional Ximena Montaña; además de vecinos y representantes de Surcos, la empresa ejecutora de la iniciativa; llegaron esta mañana hasta la esquina de avenida Última Esperanza con avenida Carlos Ibáñez, al norte de la ciudad, para dar el vamos a este proyecto.

La máxima autoridad regional contextualizó la iniciativa, pues “es un proyecto prácticamente único en el país”: “Este es el único proyecto de luminarias en Chile que llega un Gobierno Regional y pudimos sacarlo adelante con la preocupación desde el inicio de la gestión de la actual alcaldesa y también de nuestros consejeros y consejeras regionales de la provincia”.

Junto con el recambio de las miles de luminarias, hay también una batería de nuevos insumos en bodega que, precisó Flies, “va a permitir en zonas rurales de la comuna reponer: Renoval, Obstrucción, Puerto Edén. Prácticamente toda la provincia gana con estas luminarias. Y a mediano plazo tenemos también un impacto significativo en las arcas municipales”.

Sobre lo último, la municipalidad hoy en día destina alrededor de $60 millones en concepto de electricidad. Con las nuevas luces led, hay una disminución estimada del 30%, lo que para el Gobernador “significa que el municipio va a contar con recursos para reorientar a la comunidad”. Ello se suma a que la vida útil de las luces led es de más de 100 mil horas de uso, que podrían ser de hasta 20 años.

Complementó el Gobernador: “En general, es un proyecto virtuoso en muchas líneas que, como Gobierno Regional, estamos muy contentos hoy día de poder acompañar”.

La alcaldesa Mayorga, por su parte, precisó que el recambio es algo “anhelado por los vecinos y vecinas de nuestra comuna, que llevaba mucho tiempo a la espera de su ejecución”.

“Hoy día ya iniciamos con el recambio de toda la luminaria de toda nuestra comuna, que eso implica no solamente el sector urbano, sino que también sectores rurales de la comuna de Natales, sectores que teníamos totalmente a oscuras; había poblaciones completas que no se podía ya mejorar, ni cambiar, ni suplir la luminaria, porque ya no existía en el mercado”, agregó.

La consejera Montaña, vecina de la comuna, experimentó lo descrito por las autoridades, pues subrayó que las luminarias públicas “han sido un tema de debate siempre”: “Considerando toda la historia que arrastra este proyecto, que es bastante complicada, me siento orgullosa y feliz del trabajo realizado, porque a pesar de que demoró y a pesar de que hubo distintas problemas, digamos, en la tramitación de este proyecto de renovar todas las luminarias de la ciudad, siento que surgen frutos hoy día”.

La nueva normativa lumínica del ministerio de Medio Ambiente obliga a instalar una luz más cálida, a fin de proteger la biodiversidad y los cielos del Chile. Además, al momento del llamado para la ejecución del proyecto, la rigurosidad municipal permitió lograr una uniformidad que, según contó Matías González, de la empresa Lightgreen, que provee del led a Surcos, “el vecino, cuando camine, va a sentirse seguro, sin espacios oscuros”.

El experto precisó que la mantención de este tipo de luminarias “usualmente no ocurre”: “Lo que el vecino va a sentir ahora, lo va a sentir por 20 años”.

Desde Surcos precisaron que el recambio podría terminar hacia fines de abril, sino principios de mayo.

Fuente: goremagallanes.cl





