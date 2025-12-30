MUNICIPIO INFORMA HORARIOS Y REFUERZOS PARA AÑO NUEVO EN PUNTA ARENAS

Con el objetivo de resguardar la seguridad, la salud y el normal funcionamiento de la ciudad durante las celebraciones de Año Nuevo, la Municipalidad de Punta Arenas dio a conocer el detalle de los horarios de la red de Atención Primaria de Urgencia, el funcionamiento especial del Cementerio Municipal Sara Braun y el despliegue reforzado de Seguridad Pública para los días miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero.





El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que estas fechas implican un aumento significativo en el flujo de personas y en las atenciones de urgencia. "El SAR Damianovic va a estar funcionando con total normalidad, las 24 horas, considerando que en estas fechas se puede duplicar la demanda habitual. Por eso hemos reforzado los equipos, especialmente pensando en el autocuidado y en que este es un recinto para urgencias reales", señaló.





En cuanto a la red de Atención Primaria de Urgencia, se informó que el 31 de diciembre los SAPU Carlos Ibáñez y Mateo Bencur atenderán entre las 17:00 y las 23:30 horas, mientras que el 1 de enero lo harán en horario habitual, desde las 10:00 hasta las 20:00 horas. En tanto, la Urgencia Dental del Centro Comunal Norte (ex Fenton) funcionará el 31 de diciembre entre las 14:00 y las 17:00 horas, y el 1 de enero desde las 10:00 hasta las 14:00 horas, manteniendo atención para casos de urgencia. El SAR Damianovic, en ambos días, operará con atención continua las 24 horas.





Desde el Área de Salud de la Corporación Municipal, su jefe, Víctor Fuentes, reiteró el llamado al autocuidado, especialmente en la alimentación, el consumo de alcohol y la conducción responsable. "Durante Navidad no tuvimos casos graves, pero sí un aumento en transgresiones alimentarias, alcoholemias y lesiones. Por eso es clave que la comunidad haga un uso responsable de la red de urgencias", indicó.





Respecto del Cementerio Municipal Sara Braun, el administrador del recinto, César Gallardo, informó que el martes 31 de diciembre se abrirán las puertas de manera excepcional entre las 23:30 horas y las 00:30 del día 1, con acceso único por Avenida Bulnes. "Esperamos entre 800 y 1.000 personas. Habrá presencia de personal municipal y de Seguridad Pública, y reiteramos las recomendaciones: no ingresar fuegos artificiales ni bengalas, llevar linterna y no encender velas cerca de los pinos", indicó. El miércoles 1 de enero, el cementerio funcionará en horario normal, de 8:00 a 19:00 horas.





En materia de seguridad, el alcalde Radonich recalcó que habrá un despliegue especial en coordinación con Carabineros, especialmente en el sector céntrico y en los alrededores de los recintos autorizados para fiestas. "Vamos a reforzar nuestros equipos y móviles, y la línea 800 800 134 funcionará con total normalidad. El llamado es claro: no conducir bajo los efectos del alcohol y evitar fiestas no autorizadas, donde no existe ningún tipo de control", enfatizó.





El director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sanhueza, agregó que el refuerzo se concentrará principalmente durante la madrugada. "Vamos a contar con más camionetas y mayor presencia en el centro y en los barrios. La idea es que se note la presencia de seguridad ciudadana y evitar que se repitan hechos de violencia como los de la semana pasada", sostuvo.





Finalmente, desde la administración comunal recordaron que el día 1 de enero no habrá servicio de recolección de residuos domiciliarios, por lo que se llamó a la comunidad a planificar con anticipación y contribuir al buen funcionamiento de la ciudad durante estas celebraciones. Asimismo, se reiteró que el uso de bengalas está totalmente prohibido por ley, debido al alto riesgo de incendios y quemaduras.





La Municipalidad de Punta Arenas reiteró el llamado al autocuidado y a celebrar con responsabilidad, para que la ciudad pueda enfrentar el inicio del nuevo año con tranquilidad y seguridad para todos sus vecinos

