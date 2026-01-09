MUNICIPIO INVALIDA REMATE DE VEHÍCULOS DEL CORRAL MUNICIPAL

La Municipalidad de Punta Arenas informó la invalidación del remate de vehículos realizado la mañana de este viernes en la Sala de Concejo Municipal, tras detectarse una inconsistencia administrativa en uno de los antecedentes exigidos por las bases del proceso. La decisión fue adoptada de manera inmediata, con el objetivo de resguardar la legalidad, la transparencia y la correcta ejecución del procedimiento.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que se trata del cuarto remate impulsado por la actual administración y que la invalidación obedece a un problema formal. "La base es clara en señalar que estos vehículos deben ser trasladados a un recinto certificado en la ciudad de Punta Arenas para su chatarrización. Al detectarse una incongruencia en ese antecedente, corresponde repetir el remate dentro de los próximos días", señaló la autoridad comunal.

El jefe comunal recalcó que los automóviles incluidos en este proceso fueron declarados como chatarra y no pueden, bajo ninguna circunstancia, volver a circulación. "Estos ya no son autos, son residuos metálicos. Lo que buscamos es liberar espacio en los corrales municipales y permitir que este material sea reciclado", enfatizó, junto con reiterar la necesidad de avanzar a nivel legislativo en una normativa que permita resolver el destino de vehículos muy antiguos vinculados a causas penales archivadas desde hace décadas.

Por su parte, el director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sanhueza, detalló que la observación surgió al momento de confeccionar el acta de adjudicación. "Uno de los documentos presentados correspondía a una resolución sanitaria de Puerto Montt, cuando las bases técnicas exigían que fuera de Punta Arenas. Esa incongruencia nos obliga a iniciar el proceso de invalidación y convocar a un nuevo remate", explicó. Asimismo, precisó que, conforme a las bases administrativas, las nuevas fechas contempladas son el 16 de enero, o el 23 de enero en caso de no concretarse en la primera instancia.

El listado de vehículos considerados en el proceso da cuenta de la diversidad y antigüedad del parque en custodia municipal. El automóvil más antiguo corresponde a un Austin A-40 año 1964, mientras que entre los más modernos destacan un Brilliance V-5 año 2015 y un Suzuki Swift año 2015. La nómina incluye una amplia variedad de marcas, como Chevrolet, Toyota, Hyundai, Nissan, Mazda, Ford, Subaru y Suzuki; además de vehículos de origen europeo como Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW y Audi. La oferta contempla automóviles, station wagon, camionetas y vehículos utilitarios.