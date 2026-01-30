PDI PUNTA ARENAS INCAUTA CERCA DE OCHO KILOS DE CANNABIS EN PARQUE CHABUNCO

Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI Punta Arenas realizaron la incautación de una importante cantidad de cannabis sativa en el parque Chabunco, ubicado en el sector norte de la comuna.

El procedimiento se originó tras una alerta entregada por personal del Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Punta Arenas, quienes detectaron la presencia de restos vegetales sospechosos en el lugar. Al concurrir al sitio, los detectives confirmaron que se trataba de cannabis, encontrando posteriormente un segundo hallazgo oculto bajo bloques de tierra de hoja dispuestos a modo de maceteros, característicos de cultivos indoor.

En total, la droga incautada alcanzó un peso bruto de 7 kilos 835 gramos, con un avalúo estimado de 78 millones de pesos en el mercado informal de la región. Los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público para continuar con la investigación correspondiente.