PDI MAGALLANES MATERIALIZÓ LA EXPULSIÓN DE EXTRANJERA CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS

​Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas llevaron a cabo la expulsión administrativa de una mujer de nacionalidad colombiana, que fue condenada en nuestro país.



Al respecto, el Comisario Leonardo Alegría, jefe subrogante de dicha unidad señaló: “Oficiales procedieron a la ubicación, detención y posterior expulsión de una ciudadana colombiana de 38 años de edad. Esta medida fue dispuesta por el Servicio Nacional de Migraciones, fundamentada en el cumplimiento de una condena por el delito de tráfico ilícito de drogas”.



Cabe señalar que, en octubre de 2019, detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) Punta Arenas detuvieron a la mujer en el aeropuerto de la ciudad, tras detectar que ingresó a la región portando droga adosada a su cuerpo. En dicha oportunidad, se incautaron cerca de cuatro mil dosis de Cannabis Sativa, Clorhidrato de Cocaína y comprimidos de Éxtasis, avaluados en ese entonces en 70 millones de pesos.



Finalmente, la mujer fue puesta a disposición de las autoridades de su país de origen en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, quedando con la prohibición de ingreso a Chile por un periodo de 25 años.









