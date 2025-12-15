AEROPUERTO CARLOS IBÁÑEZ CONCENTRÓ CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN “DÍA REGIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS”

​Esta mañana la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat, participó junto a la Directora Regional (S) del Servicio Nacional de Migraciones, Claudia Stappung, al Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Cristian Figueroa, y a representantes de la Mesa Intersectorial de Trata de Personas (MITP) de Magallanes en una iniciativa territorial enmarcada en la conmemoración del “Día Regional contra la Trata de Personas”. Esta actividad de difusión permitió visibilizar que el Estado de Chile está activo, coordinado y en terreno en la prevención de la trata de personas, entregando información clara a quienes llegan o salen de la región, y potenciando mecanismos de denuncia y alerta temprana.



La Seremi Michelle Peutat Alvarado, quien lidera la Mesa de Trata de Personas, agradeció a la Dirección General de Aeronáutica Civil, al aportar un marco tan relevante como el terminal aéreo de pasajeros para dar cabida a esta instancia informativa tan necesaria para combatir una temática compleja, y que conlleva una grave violación a los derechos humanos. Agregó que en la región suman 17 casos con condenas efectivas en poco más de una década, siendo un eje relevante el poder llegar con esta campaña a la ciudadanía, en este caso a quienes nos visitan o se movilizan por vía áerea.

Todo ello, “con miras a la eliminación y erradicación de este delito, y cuya condición particular que la distingue de otros delitos es la cosificación de sus víctimas, en este caso grupos de especial protección como NNA, mujeres y personas migrantes, para transformarlas así en un medio y beneficiar económicamente a terceros, a costa de degradar su dignidad”.



Por parte de Carabineros, el mayor de Justicia Juan Pablo Gatica Peña, Jefe de la Sección Regional de Derechos Humanos y Protección de la Familia, valoró esta difusión en terreno dirigida a pasajeros que arriban o se embarcan en el terminal aéreo, al poder llegar a personas que vienen de distintas regiones y distintas comunas del país: “para nosotros es muy importante participar de esto, y así lo hemos demostrado en la mesa de fiscalización, donde este año se fiscalizó la comuna de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams, llegamos a las cuatro comunas con la difusión para erradicar el delito de trata de personas”.



En tanto, Cristian Figueroa, Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), destacó la relevancia de contar con todos los servicios públicos en esa instancia y que en una fecha tan importante como ésta se visibilice este tipo de situaciones: “Es un delito que se sigue cometiendo, que sigue ocurriendo y, por tanto, esta campaña de difusión nos permite, primero, que la gente esté alerta, conozca los alcances de lo que es la ley y, segundo, pueda también, en caso de conocer situaciones de este tipo, saber a dónde recurrir”.



Dentro de la Planificación 2025 de la MITP, esta mesa técnica interinstitucional -que sesiona en forma bimensual- trabaja con un énfasis en coordinación intersectorial, la generación de mecanismos de comunicación eficientes y el desarrollo de estrategias específicas de sensibilización. De las 22 instituciones que en Magallanes componen la Mesa de Intersectorial de Trata de Personas, estuvieron presentes en esta difusión: SEREMÍA de Justicia y DD.HH., Servicio Nacional de Migraciones, INDH, Servicio Médico Legal (SML), Servicio de Registro Civil e identificación, Corporación de Asistencia Judicial, Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD), SEREMÍA de Desarrollo Social y Familia, Ministerio Público, Carabineros de Chile, SECREDUC, DGAC, Dirección del Trabajo, DIRECTEMAR y Universidad de Magallanes.



