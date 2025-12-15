LA ARMADA DE CHILE INSTALARÁ EN EL MAGELLAN EXPLORER UN SENSOR QUE RECOPILARÁ DATOS BATIMÉTRICOS DE LA ANTÁRTICA

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) y la Fundación Antártica21 firmaron un convenio de colaboración en Explorers House de Punta Arenas que permitirá la instalación de un sensor especializado a bordo del Magellan Explorer, y próximamente, del Magellan Discoverer, que recopilará datos batimétricos georreferenciados de la operación de estos buques en la Península Antártica.

El convenio fue firmado en la reunión de la Comisión Hidrográfica Antártica, y contó con la presencia del director general de Directemar, contraalmirante Arturo Oxley; el director del SHOA, capitán de navío Carlos Zúñiga; el presidente del comité directivo de Gebco, Evert Flier; el director de la Organización Hidrográfica Internacional, Mathias Jonas; y el director del Inach, Gino Cassasa, entre otros invitados.

El dispositivo funcionará de manera autónoma registrando diariamente información de la profundidad del océano. Estos datos serán compartidos con la comunidad científica y contribuirán al proyecto Seabed 2030, una iniciativa que busca cartografiar el 100% del fondo marino del planeta hacia 2030. Además, los registros permitirán mejorar cartas náuticas y mapas del fondo oceánico utilizados a nivel global.

“Este acuerdo permitirá proporcionar datos batimétricos y de geolocalización para que la Marina pueda incorporarlos en cartas náuticas y mapas del fondo marino en todo el mundo. Es un proyecto global, y para nosotros, tanto como fundación como empresa, es muy importante aportar información del fondo marino antártico”, señaló Edgardo Vega Artigues, director ejecutivo de la Fundación Antártica21.



Por su parte, Jaime Vásquez, presidente de la junta directiva de Antarctica21, destacó el enorme potencial de esta colaboración: “Nuestra flota permanece en la Antártida durante un periodo muy largo. Entre ambos barcos, acumulamos casi 400 días al año en la región. Esto significa que obtendremos información de calidad realmente excepcional. Aplaudo la apertura de Shoa y el hecho de que hayamos podido firmar este acuerdo, porque creemos que marca el inicio de varias iniciativas similares”.

Fuente: infodefensa.com



