Punta Arenas,
15 de diciembre de 2025

LA ARMADA DE CHILE INSTALARÁ EN EL MAGELLAN EXPLORER UN SENSOR QUE RECOPILARÁ DATOS BATIMÉTRICOS DE LA ANTÁRTICA

​La colaboración estratégica con la Fundación Antártica21 permitirá aportar esa información a las iniciativas Gebco y Seabed 2030

magellanexplorer

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) y la Fundación Antártica21 firmaron un convenio de colaboración en Explorers House de Punta Arenas que permitirá la instalación de un sensor especializado a bordo del Magellan Explorer, y próximamente, del Magellan Discoverer, que recopilará datos batimétricos georreferenciados de la operación de estos buques en la Península Antártica.

El convenio fue firmado en la reunión de la Comisión Hidrográfica Antártica, y contó con la presencia del director general de Directemar, contraalmirante Arturo Oxley; el director del SHOA, capitán de navío Carlos Zúñiga; el presidente del comité directivo de GebcoEvert Flier; el director de la Organización Hidrográfica InternacionalMathias Jonas; y el director del Inach, Gino Cassasa, entre otros invitados.

El dispositivo funcionará de manera autónoma registrando diariamente información de la profundidad del océano. Estos datos serán compartidos con la comunidad científica y contribuirán al proyecto Seabed 2030, una iniciativa que busca cartografiar el 100% del fondo marino del planeta hacia 2030. Además, los registros permitirán mejorar cartas náuticas y mapas del fondo oceánico utilizados a nivel global.

“Este acuerdo permitirá proporcionar datos batimétricos y de geolocalización para que la Marina pueda incorporarlos en cartas náuticas y mapas del fondo marino en todo el mundo. Es un proyecto global, y para nosotros, tanto como fundación como empresa, es muy importante aportar información del fondo marino antártico”, señaló Edgardo Vega Artigues, director ejecutivo de la Fundación Antártica21.

Por su parte, Jaime Vásquez, presidente de la junta directiva de Antarctica21, destacó el enorme potencial de esta colaboración: “Nuestra flota permanece en la Antártida durante un periodo muy largo. Entre ambos barcos, acumulamos casi 400 días al año en la región. Esto significa que obtendremos información de calidad realmente excepcional. Aplaudo la apertura de Shoa y el hecho de que hayamos podido firmar este acuerdo, porque creemos que marca el inicio de varias iniciativas similares”.

Fuente: infodefensa.com 


FACH LIDERA HISTÓRICA RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESTACIÓN POLAR CIENTÍFICA CONJUNTA GLACIAR UNIÓN

KAST Y BORIC DAN INICIO A LA TRANSICIÓN: ACTUAL MANDATARIO PIDE CONTINUIDAD A POLÍTICAS DE ESTADO

Leer Más

​Ambos se reunieron en La Moneda. Para el republicano fue "muy positivo" y dijo que que su gobierno de emergencia necesitará la unidad nacional en temas prioritarios. "Hay temas que nos afectan transversalmente, en seguridad, salud, educación y vivienda, que requieren políticas de Estado", dijo.

LA ARMADA DE CHILE INSTALARÁ EN EL MAGELLAN EXPLORER UN SENSOR QUE RECOPILARÁ DATOS BATIMÉTRICOS DE LA ANTÁRTICA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

borickast

KAST Y BORIC DAN INICIO A LA TRANSICIÓN: ACTUAL MANDATARIO PIDE CONTINUIDAD A POLÍTICAS DE ESTADO

goremagallanescchc

COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO MAGALLANES CIERRA SU PRIMER AÑO DE IMPLEMENTACIÓN CON 1.162 BENEFICIARIOS

9dfdc233-2865-4a93-8ca1-bab543ed3a72

PDI MAGALLANES APOYARÁ EL PROCESO DE VOTO EN EL EXTERIOR EN SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL