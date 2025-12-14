CHILE Y BRASIL CELEBRAN TERCERA COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO

Chile y Brasil llevaron a cabo la tercera reunión de la Comisión Administradora del Acuerdo de Libre Comercio (ALC), en vigor desde 2022. El encuentro fue encabezado por el subsecretario (s) de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) de Chile, Alejandro Buvinic, y por la secretaria de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Gisela Padovan. También participaron los embajadores de Chile en Brasil, Sebastián Depolo, y de Brasil en Chile, Paulo Pacheco, el agregado Agrícola de Chile en Brasil, Ricardo Moyano, junto al equipo de SUBREI.



Durante la sesión, las autoridades revisaron los avances en la implementación del Acuerdo desde su entrada en vigor y definieron desafíos y oportunidades para fortalecer la cooperación bilateral en el corto, mediano y largo plazo. Entre los temas examinados estuvieron la evolución del comercio bilateral y de las inversiones recíprocas; también los capítulos de Género y Comercio; Micro, pequeñas y Medianas Empresas y Emprendedores; Cadenas Regionales y Globales de Valor; Telecomunicaciones; Comercio de Servicios; entre otros.



Alejandro Buvinic destacó que a través de estos años de implementación, "hemos avanzado de forma notoria, no solo en materia de intercambio de bienes vía el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N°35, sino también en materia de servicios; sumando a ello acciones concretas que han contribuido a que ese comercio sea más inclusivo; donde además hoy las 16 regiones de nuestro país realizan en menor o mayor medida envíos a Brasil".



Asimismo la secretaria Padovan destacó la amplitud y la calidad del acuerdo con Chile, y los avances que se han tenido desde su entrada en vigor.

Relación comercial y crecimiento sostenido

La relación comercial entre Chile y Brasil se sustenta en el ACE N°35, vigente desde 1996, y se profundizó con el ALC. Estos instrumentos han impulsado un crecimiento sostenido:



• Desde 1996, el intercambio comercial ha aumentado en promedio un 6,8% anual, alcanzando US$12.560 millones en 2024.

• Las exportaciones chilenas crecieron un 6,2% anual, llegando a US$5.066 millones el año pasado.

• Las exportaciones de servicios a Brasil alcanzaron su máximo histórico en 2024, con US$53,2 millones.



El ALC ha permitido diversificar el comercio, ampliar la participación regional y promover la inclusión: las 16 regiones de Chile realizan envíos a Brasil en distinta magnitud consistente con la política de descentralización.



Participación de MiPymes y empleo

En 2022, 1.199 empresas chilenas exportaron a Brasil, de las cuales 416 fueron MiPymes (35%). En 2024, el número aumentó a 1.314 empresas, con 463 MiPymes (34%), que generaron 6.876 empleos y exportaron por US$125,4 millones, consolidando una canasta exportadora diversificada.



Un hito relevante fue la implementación de la certificación de origen electrónica, que en agosto de 2025 sustituyó completamente el formato impreso. En 2024, Brasil fue el segundo destino (después de China) en emisión de certificados, con 33.193 documentos, agilizando y haciendo más eficiente el comercio bilateral.



Sectores estratégicos y apertura sanitaria

Brasil es el tercer destino para las exportaciones chilenas de productos agropecuarios, pesca y acuicultura, con US$518 millones y US$950 millones en 2024, respectivamente. El sector vitivinícola tiene en Brasil su principal mercado, con US$205 millones en 2024. Las exportaciones chilenas de alimentos sumaron US$1.626 millones, representando el 55,6% del total no cobre.



Otros sectores, que se destacaron y que promueven la agricultura familiar campesina de nuestro país, corresponden a:



• Productos orgánicos cuyas exportaciones a Brasil alcanzaron un crecimiento anual promedio del 20% en el periodo 2018-2024

• Avances en apertura sanitaria para peonías y miel.



Inclusión y liderazgo femenino

También este año se presentó el Primer Estudio Conjunto Brasil-Chile sobre Empresas Lideradas por Mujeres en el Comercio Bilateral, que evidencia avances en este capítulo.



En Chile, el monto exportado por empresarias creció de US$1.262 millones en 2021 a US$1.420 millones en 2024, y el número de empresas aumentó de 287 a 321 en el mismo período.



Ambas partes destacaron que el ALC se consolida como una plataforma estratégica para generar nuevas oportunidades comerciales y alianzas para desarrollar encadenamientos productivos, atraer inversiones y promover empleo, fortaleciendo la competitividad, la innovación y el crecimiento inclusivo.



Acerca del acuerdo

El 21 de noviembre de 2018 Brasil y Chile firmaron el Acuerdo de Libre Comercio en Santiago, Chile. (Ver ALC)



Este Acuerdo de Libre Comercio complementa el ACE 35 vigente desde 1996 e incluye capítulos sobre: Facilitación de Comercio, Política de Competencia, Entrada Temporal de Personas, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes), Buenas Prácticas Regulatorias, Comercio Electrónico, Comercio de Servicios, Telecomunicaciones, Comercio y Género, Comercio y Medio Ambiente, Comercio y Asuntos Laborales, Cooperación Económico Comercial, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio y Cadenas Regionales y Globales de Valor, Compras Públicas, entre otros.



