DOS PERSONAS DETENIDAS MARCAN INCIDENTES MENORES EN JORNADA ELECTORAL DE SEGUNDA VUELTA EN MAGALLANES

Esta mañana, en el marco de la cobertura especial de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales realizada por Polar Comunicaciones, el Delegado Presidencial Regional de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, conversó con la ciudadanía sobre el desarrollo del proceso electoral en la región, destacando la planificación, seguridad y medidas adoptadas para resguardar a votantes y vocales de mesa.

La autoridad señaló que el proceso comenzó con una extensa labor de organización previa, especialmente en el traslado del material electoral a los distintos puntos del territorio regional. En ese contexto, recordó que Chile es el único país que realiza votaciones en la Antártica, lo que representa un desafío logístico significativo para el Estado.

Respecto a la participación electoral en zonas aisladas, Ruiz Pivcevic destacó que, a diferencia de la primera vuelta, en esta segunda instancia sí pudieron votar los habitantes de Puerto Toro, quienes anteriormente no lograron sufragar debido a las adversas condiciones climáticas.

En materia de seguridad, el Delegado Presidencial subrayó la coordinación entre Carabineros, las Fuerzas Armadas y el Servicio Electoral (Servel), lo que permitió garantizar un proceso “muy transparente y eficiente en la entrega de los resultados”. Detalló que cerca de 300 efectivos de Carabineros se encuentran desplegados en el contexto de estas elecciones. Asimismo, informó que se registraron solo dos situaciones puntuales: una persona detenida por mantener una orden vigente y otra por un incidente menor en un local de votación, tras negarse a cumplir funciones como vocal de mesa.

En cuanto a algunos inconvenientes de infraestructura, la autoridad reconoció problemas de calefacción en ciertos locales de votación, particularmente en el Liceo María Behety. Explicó que, tras detectarse una falla en reparaciones realizadas en el recinto, se gestionó el traslado de calefactores a gas, situación que continúa siendo monitoreada con el fin de movilizar los recursos necesarios y dar respuestas oportunas.

Finalmente, el Delegado Presidencial enfatizó que la principal preocupación de las autoridades ha sido resguardar el bienestar de los votantes y de quienes cumplen labores electorales, destacando el compromiso de las instituciones para asegurar un proceso democrático seguro y ordenado en toda la Región de Magallanes.

