Punta Arenas,
12 de diciembre de 2025

LUIS LAMBIS LLEGA CON SU CUMBIA A DREAMS PUNTA ARENAS

​El show comenzará pasadas las 23:00 horas y el acceso es gratis con la entrada al casino.

FOTO LUIS LAMBIS

​El reconocido cantante y vocalista de la “Sonora Malecón” Luis Lambis promete encender la pista del Lucky 7 con un recorrido lleno de ritmo, nostalgia y alegría. “Será un encuentro musical con los clásicos y también con los nuevos temas”, adelantó el artista, quien estará acompañado por tres coristas y un ingeniero de sonido, interpretando todos sus éxitos en vivo, con pistas de apoyo.

 
Expectativa

 
El cantante, conocido por su inconfundible estilo y por ser uno de los grandes referentes de la cumbia colombiana en Chile, aseguró que el espectáculo busca reconectar con la memoria afectiva del público. “Espero que puedan disfrutar de todos los clásicos de mi carrera musical y traer a sus memorias momentos pasados y todas las vivencias que a través de mi música tuvieron hace años”, expresó.

 

Gratis

 
Una cita imperdible para los amantes de la cumbia y los sonidos caribeños que hicieron historia en las pistas chilenas. El espectáculo será este viernes en el escenario del restobar Lucky 7, en Dreams Punta Arenas. El acceso es liberado con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.



muralumag

Kast-y-Jara-Paranal-768x432

hifongcanales

