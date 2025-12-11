Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

11 de diciembre de 2025

EL SORPRESIVO RESPALDO DE JARA Y RECHAZO DE KAST AL PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE CERCANO AL OBSERVATORIO PARANAL

​En medio del debate por el megaproyecto de AES Chile, Jeannette Jara se mostró a favor de avanzar con la iniciativa, mientras José Antonio Kast llamó a proteger el cielo del norte. El punto más controversial del proyecto INNA es su cercanía al observatorio Cerro Paranal, uno de los centros astronómicos más importantes del mundo y operado por el Observatorio Europeo Austral (ESO).

Kast-y-Jara-Paranal-768x432

El megaproyecto energético INNA, liderado por AES Chile y ubicado en la Región de Antofagasta, volvió al centro del debate político este martes tras las sorpresivas intervenciones de Jeannette Jara y José Antonio Kast en el debate de Anatel.

  • Mientras la exministra de Trabajo respaldó la iniciativa por su potencial económico y de empleo, Kast se alineó con los argumentos de la comunidad astronómica, que advierte graves impactos sobre el cielo del norte chileno, considerado uno de los más prístinos del mundo para la observación científica.
  • Lo que más llamó la atención fue que ambos se distanciaron de las posiciones predominantes en sus propios sectores políticos.
  • En el caso de Jara porque hace apenas unas semanas presentó públicamente en su comando a la astrónoma Teresa Paneque, una de las voces más visibles en la oposición al proyecto INNA.

Posiciones inesperadas. “Este proyecto lo conozco perfectamente, porque sería un proyecto que pondría a Chile a la cabeza en el hidrógeno verde, que lleva harto tiempo desarrollándose”, señaló Jeannette Jara, en una intervención que sorprendió por su firmeza y por tratarse de su primer pronunciamiento en el tema.

  • La exministra agregó que “he estado conversando con algunas personas que me han hecho llegar sus inquietudes al respecto y yo creo que buscar una ubicación que permita que se desarrolle esta industria es muy relevante”.
  • También abordó el dilema entre el desarrollo energético y la protección astronómica. “Usualmente se establece que hay cosas que no se pueden hacer, pero las soluciones siempre se producen”, indicó.
  • Más adelante, al ser consultada nuevamente, reforzó su posición: “Optaría por avanzar en el proyecto. Lo hago pensando en el empleo y las posibilidades que se abren para Chile”.
  • En la vereda opuesta, José Antonio Kast fue categórico en su rechazo a la iniciativa. “Si queremos ver el tema de empleo, avancemos en Dominga, en proyectos mineros, en lugares donde no contaminen el cielo chileno”, dijo.
  • Argumentó que los cielos del norte son un activo estratégico.
  • “Tenemos que proteger nuestros cielos porque es un bien para el mundo, no solo para Chile. Con cielos como los que tenemos nos vamos a hacer famosos a nivel mundial, y la cantidad de recursos que van a llegar a Chile, si respetamos nuestros cielos, pueden ser muchos más que una planta de hidrógeno verde que está en proceso”, dijo.

Hidrógeno verde a gran escala. El Proyecto Integrado de Infraestructura Energética para la Generación de Hidrógeno y Amoníaco Verde (INNA), impulsado por AES Chile —de capital estadounidense— busca instalar una planta en la comuna de Taltal, Región de Antofagasta, a pocos kilómetros del Observatorio Paranal.

  • La iniciativa —que significa una inversión de US$ 10 mil millones— contempla una superficie de cerca de 3.000 hectáreas para producir anualmente 100 mil toneladas de hidrógeno verde y 650 mil toneladas de amoníaco verde, utilizando energía solar y eólica, además de una planta desaladora para el suministro de agua.
  • La producción del hidrógeno se realizará mediante electrólisis de agua desalada, alimentada por fuentes renovables.
  • El diseño incluye tres parques solares fotovoltaicos: Parque Solar Centro (365 MW), Parque Solar Sur (809 MW) y Parque Fotovoltaico Norte (513 MW), además de un parque eólico cuya potencia aún no ha sido detallada públicamente.
  • Según la empresa, el proyecto permitiría reducir más de 1,5 millones de toneladas de CO₂ al año.
  • Desde AES Andes han argumentado que la ubicación propuesta es clave para aprovechar las condiciones únicas de radiación solar y viento en la zona, descartando la posibilidad de reubicar el proyecto como plantean los opositores.

Presión científica y diplomática. El punto más controversial del proyecto INNA es su cercanía al observatorio Cerro Paranal, uno de los centros astronómicos más importantes del mundo y operado por el Observatorio Europeo Austral (ESO).

  • Desde esa institución las advertencias han sido categóricas.
  • “El hecho de que el megaproyecto industrial de AES Andes esté tan próximo a Paranal representa un riesgo crítico para los cielos nocturnos más prístinos del planeta”, afirmó Xavier Barcons, director general de ESO.
  • Mencionó que las emisiones de polvo, el aumento de la turbulencia atmosférica y la contaminación lumínica podrían tener un “impacto irreparable” sobre la capacidad de observación.
  • Por su parte, Itziar de Gregorio, representante de ESO en Chile, advirtió que “Chile, y en particular Paranal, es un lugar verdaderamente especial: sus cielos oscuros son un patrimonio natural que trasciende sus fronteras y beneficia a toda la humanidad”.
  • La preocupación ha escalado incluso a nivel gubernamental: hace algunos meses, la Cancillería chilena envió un documento oficial en apoyo a la postura de los astrónomos, lo que marcó un gesto inusual del Estado en defensa de la comunidad científica frente a un actor privado.
  • Desde ESO y otras organizaciones han solicitado que proyectos industriales como este se ubiquen a al menos 50 a 100 kilómetros de los centros de observación astronómica.
  • Sin embargo, AES Andes ha calificado esa propuesta como inviable desde el punto de vista técnico y económico.


epaaustral

EPAUSTRAL FORTALECE EL DIÁLOGO CIUDADANO CON CONSULTA PÚBLICA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL TERMINAL MARDONES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CERCA DE TRES MIL MAGALLÁNICOS RECIBIRÁN ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS, DE SALUD Y ALIMENTOS GRACIAS A INICIATIVA DE CORMAG

Leer Más

​El modelo de financiamiento fue 50-50: la red de organizaciones aportó M$152.550, mientras que el Gobierno Regional, a través de Cormag, complementó con M$150.000.

​El modelo de financiamiento fue 50-50: la red de organizaciones aportó M$152.550, mientras que el Gobierno Regional, a través de Cormag, complementó con M$150.000.

cormagmagallanes
nuestrospodcast
Futsal campeones primera 10 de diciembre

PUNTA ARENAS SE CORONA CAMPEÓN DEL CLAUSURA DE FUTSAL DE PRIMERA DIVISIÓN ANFP

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Kast-y-Jara-Paranal-768x432

EL SORPRESIVO RESPALDO DE JARA Y RECHAZO DE KAST AL PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE CERCANO AL OBSERVATORIO PARANAL

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Aura_creativa_(7)

COLORES Y EMOCIONES: LA ESCUELA CORONEL SANTIAGO BUERAS ABRIÓ SUS PUERTAS AL ARTE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Latam 03-12

AUSTRO CHILE Y MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS PROFUNDIZAN GESTIONES CON AEROLÍNEAS PARA FORTALECER LA CONECTIVIDAD Y EL TURISMO REGIONAL