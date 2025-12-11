EL SORPRESIVO RESPALDO DE JARA Y RECHAZO DE KAST AL PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE CERCANO AL OBSERVATORIO PARANAL

El megaproyecto energético INNA, liderado por AES Chile y ubicado en la Región de Antofagasta, volvió al centro del debate político este martes tras las sorpresivas intervenciones de Jeannette Jara y José Antonio Kast en el debate de Anatel.

Mientras la exministra de Trabajo respaldó la iniciativa por su potencial económico y de empleo, Kast se alineó con los argumentos de la comunidad astronómica, que advierte graves impactos sobre el cielo del norte chileno, considerado uno de los más prístinos del mundo para la observación científica.

Lo que más llamó la atención fue que ambos se distanciaron de las posiciones predominantes en sus propios sectores políticos.

En el caso de Jara porque hace apenas unas semanas presentó públicamente en su comando a la astrónoma Teresa Paneque, una de las voces más visibles en la oposición al proyecto INNA.

Posiciones inesperadas. “Este proyecto lo conozco perfectamente, porque sería un proyecto que pondría a Chile a la cabeza en el hidrógeno verde, que lleva harto tiempo desarrollándose”, señaló Jeannette Jara, en una intervención que sorprendió por su firmeza y por tratarse de su primer pronunciamiento en el tema.

La exministra agregó que “he estado conversando con algunas personas que me han hecho llegar sus inquietudes al respecto y yo creo que buscar una ubicación que permita que se desarrolle esta industria es muy relevante”.

También abordó el dilema entre el desarrollo energético y la protección astronómica. “Usualmente se establece que hay cosas que no se pueden hacer, pero las soluciones siempre se producen”, indicó.

Más adelante, al ser consultada nuevamente, reforzó su posición: “Optaría por avanzar en el proyecto. Lo hago pensando en el empleo y las posibilidades que se abren para Chile”.

En la vereda opuesta, José Antonio Kast fue categórico en su rechazo a la iniciativa. “Si queremos ver el tema de empleo, avancemos en Dominga, en proyectos mineros, en lugares donde no contaminen el cielo chileno”, dijo.

Argumentó que los cielos del norte son un activo estratégico.

“Tenemos que proteger nuestros cielos porque es un bien para el mundo, no solo para Chile. Con cielos como los que tenemos nos vamos a hacer famosos a nivel mundial, y la cantidad de recursos que van a llegar a Chile, si respetamos nuestros cielos, pueden ser muchos más que una planta de hidrógeno verde que está en proceso”, dijo.

Hidrógeno verde a gran escala. El Proyecto Integrado de Infraestructura Energética para la Generación de Hidrógeno y Amoníaco Verde (INNA), impulsado por AES Chile —de capital estadounidense— busca instalar una planta en la comuna de Taltal, Región de Antofagasta, a pocos kilómetros del Observatorio Paranal.

La iniciativa —que significa una inversión de US$ 10 mil millones— contempla una superficie de cerca de 3.000 hectáreas para producir anualmente 100 mil toneladas de hidrógeno verde y 650 mil toneladas de amoníaco verde, utilizando energía solar y eólica, además de una planta desaladora para el suministro de agua.

La producción del hidrógeno se realizará mediante electrólisis de agua desalada, alimentada por fuentes renovables.

El diseño incluye tres parques solares fotovoltaicos: Parque Solar Centro (365 MW), Parque Solar Sur (809 MW) y Parque Fotovoltaico Norte (513 MW), además de un parque eólico cuya potencia aún no ha sido detallada públicamente.

Según la empresa, el proyecto permitiría reducir más de 1,5 millones de toneladas de CO₂ al año.

Desde AES Andes han argumentado que la ubicación propuesta es clave para aprovechar las condiciones únicas de radiación solar y viento en la zona, descartando la posibilidad de reubicar el proyecto como plantean los opositores.

Presión científica y diplomática. El punto más controversial del proyecto INNA es su cercanía al observatorio Cerro Paranal, uno de los centros astronómicos más importantes del mundo y operado por el Observatorio Europeo Austral (ESO).

Desde esa institución las advertencias han sido categóricas.

“El hecho de que el megaproyecto industrial de AES Andes esté tan próximo a Paranal representa un riesgo crítico para los cielos nocturnos más prístinos del planeta”, afirmó Xavier Barcons, director general de ESO.

Mencionó que las emisiones de polvo, el aumento de la turbulencia atmosférica y la contaminación lumínica podrían tener un “impacto irreparable” sobre la capacidad de observación.

Por su parte, Itziar de Gregorio, representante de ESO en Chile, advirtió que “Chile, y en particular Paranal, es un lugar verdaderamente especial: sus cielos oscuros son un patrimonio natural que trasciende sus fronteras y beneficia a toda la humanidad”.

La preocupación ha escalado incluso a nivel gubernamental: hace algunos meses, la Cancillería chilena envió un documento oficial en apoyo a la postura de los astrónomos, lo que marcó un gesto inusual del Estado en defensa de la comunidad científica frente a un actor privado.

Desde ESO y otras organizaciones han solicitado que proyectos industriales como este se ubiquen a al menos 50 a 100 kilómetros de los centros de observación astronómica.

Sin embargo, AES Andes ha calificado esa propuesta como inviable desde el punto de vista técnico y económico.

