Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

8 de diciembre de 2025

MINISTRO DEL INTERIOR CONFIRMÓ QUE GOBIERNO ESPERA DESPACHAR EN ENERO REFORMAS AL SISTEMA POLÍTICO

Las medidas incluyen que se incrementa el número de firmas requeridas para constituir nuevos partidos políticos. ​

A_UNO_1674634-700x467

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde,  destacó la reactivación del diálogo un acuerdo en la reforma del sistema político en Chile, una iniciativa clave del Gobierno que busca enfrentar la creciente “atomización” que ha debilitado la capacidad de generar acuerdos en el Congreso Nacional.

Según Elizalde, el clima electoral previo había creado una dinámica en la que muchos pensaban con la “calculadora en la mano”, pero tras la conclusión de la segunda vuelta, se abre la posibilidad de un diálogo constructivo sobre las necesidades a largo plazo del país.

Elizalde ha identificado el diagnóstico del sistema político chileno como “muy dividido”, un fenómeno que ha denominado atomización desde la élite. Este problema no se origina en el surgimiento natural de nuevos partidos con ideas frescas en un sistema proporcional, sino que se manifiesta en la división interna: parlamentarios elegidos por partidos existentes están formando nuevos partidos dentro del Congreso.

Esta creciente división entre las bancadas dificulta la construcción de mayorías y acuerdos, afectando la capacidad de gobernar y aprobar proyectos de ley.

El objetivo fundamental de la reforma es lograr partidos políticos más representativos de las corrientes de opinión que realmente existen en la sociedad chilena.

El mensaje presidencial del Ejecutivo busca desincentivar la formación de partidos que son más bien la expresión de “disputas personales entre dirigentes”.

Las medidas incluyen que se incrementa el número de firmas requeridas para constituir nuevos partidos políticos; se elimina la figura de los partidos regionales que solo requerían inscripción en tres regiones contiguas; y se eliminan los incentivos que otorgan financiamiento por el solo hecho de constituir un partido político, estableciendo como requisito haber participado en la elección parlamentaria y tener representación parlamentaria.

El proyecto de ley, que es una moción del mensaje del Presidente de la República, requiere la aprobación de la mitad más uno de los integrantes de ambas cámaras, dado que regula materias de ley orgánica constitucional.

Hasta el momento, el proyecto ha sido aprobado en general por una amplia mayoría en el Senado y actualmente se discute en la comisión de gobierno antes de pasar a la sala y luego al segundo trámite en la Cámara.

El Gobierno espera poder despachar la iniciativa en enero, insistiendo en la urgencia y el diálogo para generar acuerdos. Elizalde ha señalado que existe una visión compartida mayoritaria entre los partidos del oficialismo y de la oposición, ya que se trata de lo que es “mejor para nuestra democracia”. Además, confirmó que los partidos del oficialismo apoyan la propuesta, generada de manera conjunta.

Finalmente, el ministro rechazó la idea de que la reforma desvíe la atención de temas sociales urgentes, argumentando que el Congreso opera con más de 20 comisiones que funcionan en paralelo, lo que permite que la reforma política se tramite simultáneamente con proyectos de alta prioridad social, como la cuna universal y las iniciativas relacionadas con el financiamiento de la educación superior.

El Mostrador


biministroh2vmagallanes

BIMINISTRO DE ECONOMÍA Y ENERGÍA REFUERZA LIDERAZGO NACIONAL EN HIDRÓGENO VERDE CON VISITA A MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU ENTREGÓ 125 SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA SECTORES MEDIOS EN MAGALLANES

Leer Más

Este beneficio está enfocado para personas o familias que no son propietarias.

Este beneficio está enfocado para personas o familias que no son propietarias.

MINVU - Entrega subsidios DS1_2
nuestrospodcast
IMG_7131

SEREMI DE HACIENDA Y PROCHILE REALIZAN LA SEGUNDA MESA COMEX DEL AÑO CON PRESENCIA DE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
A_UNO_1674634-700x467

MINISTRO DEL INTERIOR CONFIRMÓ QUE GOBIERNO ESPERA DESPACHAR EN ENERO REFORMAS AL SISTEMA POLÍTICO

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
53636617_10217744254820012_8664568543645270016_n

FALLECIÓ EX ALCALDE DE PUNTA ARENAS JORGE VEGA GERMAIN

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Aprobación del Concejo Municipal

POR UNANIMIDAD, CONCEJO MUNICIPAL DE TORRES DEL PAINE APRUEBA PLAN DE ACCIÓN DE COMUNIDADES PORTAL