MINISTRO MONTES DESTACA CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS REGIONES DE COQUIMBO Y O'HIGGINS EN EL CONTEXTO DEL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, junto al subsecretario General de Gobierno, Erwin Díaz y al alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra, encabezó este medio día la inauguración del conjunto habitacional "Cabildo", que beneficia a 70 familias de la comuna. Este proyecto es parte del Plan de Emergencia Habitacional que impulsa el Minvu y que tiene como principal objetivo cumplir con la meta presidencial de entregar 260 mil viviendas en todo el país. A noviembre pasado, se han entregado o terminado 236.622 viviendas, que equivale al 91% de avance.

El ministro Carlos Montes informó que ayer la Región de Coquimbo y hoy, la de O'Higgins, cumplieron sus metas específicas en el contexto del plan. La primera, al encabezar ayer el propio ministro Montes la entrega de dos proyectos en las comunas de Combarbalá y Coquimbo, completando 12.505 viviendas para una meta de 12.409. En tanto que hoy en la comuna de Rengo, con la inauguración del proyecto "Villa Las Marías IV", la Región de O'Higgins superó su meta de 14.667 viviendas. De esta forma, ya son las nueve regiones que superaron su meta. Las otras siete son Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Al respecto, el ministro Carlos Montes señaló que "se van logrando los objetivos, se van logrando las metas. Este es un Gobierno que fue serio en eso, no dijo demagogia, sino que dijo 'queremos que para el 40% del déficit que haya soluciones, y se estableció la meta 260 mil viviendas. En eso hemos estado trabajando con la mayor seriedad, mejorando la conversación con los dirigentes. Para nosotros es fundamental que, además de las empresas y los empresarios, estén las y los dirigentes como un ente que trabaja junto al Estado en construir mejores soluciones".

Asimismo, el titular de Vivienda destacó sobre el proyecto "Cabildo" que "es un conjunto muy bonito. Estamos aquí en un lugar, por ejemplo, que tiene una altura destacable y esto tiene una manera de entender los espacios para estar juntos porque ellos pasan, se van a dejar ciertas cosas aquí, las bicicletas, los coches en muchos momentos, adentro hay un espacio de reuniones. O sea, aquí lo que se requiere es favorecer todo lo que sea para mejor calidad de vida de las familias, pero especialmente para que haya comunidad, para que se construyan comunidades y que sean un ejemplo para todos".

Por su parte, el subsecretario de la Segegob, Erwin Díaz, expresó que "este proyecto es el reflejo de un compromiso de Estado que se cumple con hechos concretos. A nivel nacional, ya hemos entregado más de 236 mil viviendas, alcanzando un 91% de avance de nuestra meta de 260 mil" y agregó que "estamos entregando un Chile mejor que el que recibimos. No estamos solo construyendo paredes, estamos construyendo dignidad con viviendas de alto estándar, termopaneles y espacios comunitarios, demostrando que cuando ponemos a las personas en el centro, los cambios son posibles y reales".

En tanto que el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra, indicó que "este condominio que ustedes hoy día van a habitar lo tomamos como un ejemplo a seguir de la distribución del espacio. Casi 60 m2, con un tremendo balcón, con espacios amplios de construcción, va a ser una parte del modelo de lo que nosotros, como municipio vamos a construir de aquí para adelante. Así que gracias también por darnos ese ejemplo porque de verdad van a vivir en un lugar excepcional que tiene un alto estándar" y agregó que "estamos felices como gobierno comunal de San Joaquín de esta política de Gobierno del Presidente Gabriel Boric que nos ha permitido tener cerca ya de 3.000 subsidios habitacionales".

La dirigenta Daniela Salinas, en representación de las familias, declaró que "finalmente, lo logramos. Cada uno de nosotros demostró la fuerza inquebrantable de una comunidad unida. Nos reunimos, alzamos la voz, nos apoyamos mutuamente y mantuvimos la llama viva de la esperanza en este proyecto. Miren qué hermoso y sólido es el resultado de esa perseverancia. Miren a su alrededor. Miren este edificio. No es sólo un concreto y ladrillo, es la materialización de muchos años de paciencia y de una esperanza que nunca se apagó".

Finalmente, la también dirigente Paola Aguilera, señaló que "Hoy es un día profundamente significativo para cada una de nuestras familias que conformamos este condominio Cabildo. Este no es solo un día en que recibimos nuestras viviendas, es el cierre de un largo camino, difícil y lleno de desafíos, al mismo tiempo, el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas".

Sobre el proyecto "Cabildo":

El proyecto, ubicado en la comuna de San Joaquín, en la Región Metropolitana, fue desarrollado gracias al programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) del Minvu. Lo integran edificios de cinco pisos y los departamentos tienen una superficie promedio de 60,2 m2. Integran un living-comedor, tres dormitorios, un baño, cocina y logia. Se entregan con piso flotante en toda la vivienda.

Desarrollado por la Entidad Patrocinante "Crear" y ejecutado por la empresa "Constructora FV", destaca por sus elementos constructivos que hacen a los departamentos eficientes energéticamente, como ventanas termo panel, ductos de ventilación y aislación térmica de edificio (EIFS), cumpliendo con los estándares del Plan de Descontaminación Ambiental de la RM (PDA).

En cuanto a sus equipamientos, el proyecto considera una plaza, juegos infantiles, sala multiuso, máquinas de ejercicios, áreas verdes, bicicletero, 37 estacionamientos (dos para personas con discapacidad), huerto comunitario y canil.

Revise el reporte a noviembre de los avances del Plan de Emergencia Habitacional en el siguiente link:

https://www.minvu.gob.cl/wp-content/uploads/2025/12/Version-pag.-MINVU-a-noviembre-2025.pdf

