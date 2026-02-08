Punta Arenas,
8 de febrero de 2026

EN AYSÉN SE INAUGURA I ETAPA DE CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO–LAGO BROWN EJECUTADA POR EL CUERPO MILITAR DEL TRABAJO

Luego de más de siete años de trabajo, se inauguró la Construcción de la conexión vial Río Tranquilo–Lago Brown–Frontera, Etapa I, ejecutada en la comuna de Cochrane. ​

1

Esta obra fue realizada por el Ejército de Chile, a través del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), en coordinación con la Dirección de Vialidad, y cuenta con una extensión de 15 kilómetros. El proyecto busca sacar del aislamiento a los habitantes del sector Lago Brown–Lago Cochrane, permitiendo su comunicación e integración con los centros poblados cercanos mediante una vía segura. Además, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población local, generar un circuito turístico en la zona y abrir una vía de comunicación para el desarrollo de la región.

Al respecto, el jefe de la Subjefatura Zonal CMT “Coyhaique”, Teniente Coronel Samuel Illanes, mencionó que la relevancia de la entrega de este tramo “deriva del término del proceso de muchos años y trabajo de esfuerzo por parte de los integrantes del Cuerpo Militar del Trabajo, y en específico, de los de esta Subjefatura Zonal, quienes vemos dar buen término a los trabajos mandatados por el Ministerio de Obras Públicas después de siete años de trabajo, logrando cumplir con los objetivos trazados, que permiten la integración territorial y sacar del aislamiento las familias de Cochrane”.

Por su parte, Cristofer Macías, habitante del sector Lago Brown, nieto de pioneros y tercera generación en la zona, destacó que “la labor del CMT ha sido muy importante, porque a través de ellos, se han podido abrir caminos hacia lugares donde antes no había acceso. Hemos podido salir del aislamiento, porque antes, para poder llegar había que hacerlo por medio de embarcaciones o a caballo. Ha sido importante para nosotros”.

Este trabajo efectuado por el Cuerpo Militar del Trabajo permite potenciar la vinculación entre sectores rurales y dinamizar las actividades productivas y turísticas. Cabe destacar que esta iniciativa se desarrolla dentro del Área de Misión de “Contribución al Desarrollo Nacional y Acción del Estado”, que agrupa diversas misiones de apoyo a la comunidad y a otros organismos del Estado, orientadas al desarrollo del país en ámbitos como la preservación del medio ambiente, la integración física mediante la conectividad de zonas fronterizas e insulares, la elaboración de elementos cartográficos y la construcción de obras viales e infraestructura, entre otros.

Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército.


