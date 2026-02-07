AUMENTÓ MONTO DE LA PENSIÓN GARANTIZADA UNIVERSAL

Gracias a la Reforma de Pensiones, la Pensión Garantizada Universal, incrementó su pago y amplió su acceso a más beneficiarios/as, de manera gradual según la edad de las y los pensionados.

Desde el pasado 1 de febrero, la Pensión Garantizada Universal o PGU aumentó el monto de pago para sus beneficiarios y beneficiarias en la región de Magallanes y a nivel nacional.

Así lo informó la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Jessica Bengoa, tras el anuncio realizado también por la Superintendencia de Pensiones, la cual comunicó que este incremento ocurre debido a la variación del IPC y que, a partir de esta semana, se aplica a todos los grupos de pensionados/as.

Según explicó la autoridad, “conforme se van cumpliendo los plazos estipulados en la Reforma de Pensiones, durante los últimos meses hemos experimentado una serie de novedades en torno al aumento de diferentes beneficios para las y los pensionados. Gracias a nuestra reforma, los jubilados mayores de 82 años recibían, desde septiembre pasado, una PGU de $250.000. Ahora, con el reajuste que ocurre todos los años en el mes de febrero, esta pensión volvió a sufrir un aumento que también incluye a los mayores de 65 años”.

Así, según informan la Superintendencia de Pensiones y el Instituto de Previsión Social a nivel central, para las y los mayores de 82 años recibirán una PGU de $250.275, mientras que las y los jubilados de entre 65 y 81 años accederán a $231.732 de pensión.

“Asimismo, la reforma aumentó los montos de otros beneficios como la Pensión Básica Solidaria de Invalidez, el Subsidio de Discapacidad y el Aporte Previsional Solidario de Invalidez. Y desde enero recién pasado, se comenzaron a pagar los beneficios por años cotizados y por expectativas de vida en el caso de las mujeres, gracias al Seguro Social de la Reforma”, agregó la Seremi.

La secretaria regional también recordó que, a partir de septiembre de este año, las personas de 75 años o más podrán acceder al monto de $250.275 de la PGU, según el incremento escalonado fijado por la Reforma.

Para acceder a la PGU, las personas deben tener 65 o más años cumplidos; acreditar una residencia en Chile por 20 años continuos o discontinuos y, al menos, cuatro años durante los últimos cinco años previos a la solicitud del beneficio. Y, por último, percibir una pensión igual o inferior a $1.210.828.

Para hacer efectiva la postulación, las personas deben dirigirse a las oficinas de IPS – ChileAtiende, o a través del sitio web www.chileatiende.cl o www.ips.gob.cl e ingresar su Rut y fecha de nacimiento para comprobar si cumplen con las condiciones para acceder inmediatamente a la solicitud.

​

