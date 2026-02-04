DREAMS PUNTA ARENAS APORTÓ MÁS DE $8.100 MILLONES EN IMPUESTOS DURANTE 2025

El casino Dreams Punta Arenas registró durante 2025 un aporte tributario total de $8.153 millones, según el balance anual entregado por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), posicionándose como uno de los principales contribuyentes regionales fuera de la zona central del país.

De acuerdo con las cifras oficiales, $3.327 millones correspondieron a impuestos específicos, distribuidos en partes iguales entre el Gobierno Regional de Magallanes y la Municipalidad de Punta Arenas, recursos que son destinados directamente al financiamiento de iniciativas públicas, obras locales y programas sociales.

A este monto se suman $3.191 millones por concepto de IVA y $1.634 millones en impuesto por entradas, lo que refleja el impacto económico que genera la operación del casino tanto en la recaudación fiscal como en la actividad turística y de servicios de la capital regional.

En comparación con otras regiones, el casino de Punta Arenas se ubica entre los recintos con mayor aporte fuera del eje Santiago–Valparaíso, destacando además que Magallanes presenta una oferta económica anual de $410 millones, según los registros de la SCJ, vinculada al funcionamiento del recinto.

Desde el ámbito regional, estas cifras confirman el rol que cumple Dreams Punta Arenas como actor económico relevante para Magallanes, no solo por su aporte directo a las arcas fiscales, sino también por su incidencia en el empleo, el turismo y la dinamización de la economía local durante todo el año.