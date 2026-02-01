MORCHELLA MAGALLÁNICA: POTENCIAL CIENTÍFICO Y GASTRONÓMICO DE UN HONGO ÚNICO EN MAGALLANES

La valoración de la morchella magallánica como recurso alimentario y científico fue el eje central de la conversación con Claudia Gómez, directora regional de INIA Kampenaike, en el programa Patagonia Rural de Polar Comunicaciones, donde se abordó la posibilidad de estar frente a una especie única a nivel mundial con alto valor gastronómico.

Durante el diálogo, Gómez destacó el trabajo que realizan recolectoras y recolectores de hongos en la región, quienes han impulsado emprendimientos, festivales e iniciativas productivas asociadas a productos locales como el calafate, el digüeñe y la propia morchella magallánica, fortaleciendo la identidad alimentaria del territorio.

En el ámbito científico, la directora regional del INIA relevó los avances en investigación sobre las propiedades del calafate y las morchelas magallánicas, particularmente el estudio de sus moléculas y los potenciales beneficios que podrían tener para la salud, abriendo nuevas líneas de desarrollo e innovación.

Asimismo, se abordó la propuesta de implementar una credencial exclusiva para recolectores y recolectoras, que permitiría regular el acceso a predios privados mediante autorizaciones formales, incorporando un modelo de colaboración con los propietarios y promoviendo prácticas de recolección sustentables.

Finalmente, se destacó el rol de los centros de investigación presentes en la Región de Magallanes, que trabajan con foco territorial para apoyar a las comunidades locales, fomentar la autoconservación de las especies frente al cambio climático y avanzar en la eventual creación de un sello de origen, que permita otorgar mayor valor y reconocimiento a los productos naturales de la región.

​

Puedes ver el programa aquí: